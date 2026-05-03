Zoonosis realizará operativos y brindará talleres en distintos puntos de San Salvador de Jujuy

Durante la semana se dictarán talleres de Tenencia Responsable de Mascotas en distintos establecimientos educativos de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas.
Estas capacitaciones apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario, aspectos clave para evitar enfermedades y mejorar la convivencia social.
Asimismo, el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero.
El cronograma detallado es el siguiente:
Lunes 4
-Taller de Tenencia Responsable
-Escuela N° 8 Escolástico Zegada
-Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias
-Desde las 17 hs
Martes 5
-Taller de Tenencia Responsable
-Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3
-Catua 1630 – Alto Comedero
-Desde las 16 hs
Miércoles 6
-Taller de Tenencia Responsable
-Colegio Antonio María Gianelli
-Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno
-Desde las 9 hs
Jueves 7
-Taller de Tenencia Responsable
-Escuela San Juan Bautista de La Salle
-Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas
-Desde las 16 hs
Viernes 8
-Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación
-Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya
-De 9 a 12 hs
Operativo de Vacunación y Registro
Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero
De 15 a 18 hs
Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar activamente de estas propuestas, acercando a sus mascotas y sumándose a las acciones que buscan construir una comunidad más saludable y responsable.