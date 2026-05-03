Jujuy dijo presente en el Gran Premio República Argentina

Jujuy participó del evento hípico más emblemático del país con una propuesta de difusión que acercó su identidad cultural y turística a miles de espectadores.

En el marco del tradicional Gran Premio República Argentina, realizado en el Hipódromo de Palermo y en coincidencia con la celebración por los 150 años del predio, la provincia de Jujuy desplegó una acción de promoción turística con el objetivo de posicionar su oferta ante públicos estratégicos de todo el país.

La iniciativa fue acompañada por el Coordinador de Promoción Turística, Santiago García Gnecco, quien formó parte de las actividades desarrolladas durante la jornada, fortaleciendo la presencia institucional de Jujuy en uno de los eventos deportivos y sociales más relevantes del calendario nacional.

Con una convocatoria masiva y una fuerte presencia de medios de comunicación, el encuentro representó una oportunidad clave para visibilizar los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece la provincia, en un contexto donde tradición y espectáculo se combinan para atraer a miles de visitantes.

La participación de Jujuy en este tipo de escenarios forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento a nivel nacional, que busca consolidar al destino como una opción diversa, auténtica y competitiva dentro del mapa turístico argentino.