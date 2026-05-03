De Jujuy al podio internacional: Juventud Prolongada brilló en Brasil y se llevó el primer premio

El Ballet Municipal Juventud Prolongada, integrado por 45 bailarines de distintos puntos de la provincia, viajó a Canasvieiras, en Florianópolis (Brasil), donde se consagró con el primer puesto en la Categoría +40 del Encuentro Latinoamericano de Danzas, destacándose por su excelencia artística y dejando en alto el nombre de Jujuy.

Con el orgullo de representar a al país tras ganar el Martín Fierro, los artistas del ballet municipal posicionaron a la Cultura Coya en lo más alto del podio internacional; la propuesta artística del ballet, que deliberadamente evitó géneros tradicionales como el tango para enfocarse en las raíces profundas del norte argentino, cautivó al jurado internacional.

El palmarés obtenido por la delegación jujeña incluye:

1° Premio: Por la presentación de “Bordadoras de Caspalá”, una obra que rescata la labor artesanal y cultural de la región.

2° Premio: Por la presentación de “Rosas y Claveles”.

Premio a la mejor coreografía: Un reconocimiento a la visión artística y técnica del cuerpo de baile.

Mención especial destacada: Bajo la consigna de “Incentivo a la Danza”, valorando el compromiso de los adultos mayores con el arte.

Del Martín Fierro a los escenarios de Latinoamérica

Este triunfo internacional no es casual, sino la consolidación de un camino de excelencia. Cabe recordar que el ballet, fundado en 1999, llegó a Brasil con el respaldo de haber sido distinguido recientemente con el Premio Martín Fierro en el rubro Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas.

Antes de la competencia, su director, Gustavo Aybar, había expresado el sentido de esta misión: “Es un orgullo, más allá de representar al país, poder difundir nuestras coreografías y promocionar la provincia”. El objetivo, según Aybar, era llevar una “propuesta digna de los jujeños”, centrada en la Cultura Coya y el Carnaval, lo cual fue plenamente validado por los premios obtenidos frente a delegaciones de Perú, Paraguay, Panamá, México y Brasil.

Lograr este posicionamiento internacional requirió de un intenso trabajo previo. Los integrantes del ballet, provenientes de barrios de nuestra ciudad capital y de localidades del interior, tales como Humahuaca, La Quiaca y San Pedro, organizaron peñas y rifas para cubrir los costos del viaje.

En este marco, el director puso en valor el acompañamiento del sector público: “Agradecemos la importante ayuda del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl ‘Chuli’ Jorge, y el aporte del transporte por parte de la Casa de Jujuy en Buenos Aires”.

Con el honor de haber representado a nuestra ciudad, a la provincia y al país con éxito absoluto, la delegación iniciará su regreso el próximo 8 de mayo, trayendo consigo no solo trofeos, sino la confirmación de que la danza jujeña es un emblema cultural con proyección mundial.