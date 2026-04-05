Vuelve “Estación Saludable” con una amplia agenda de actividades para adultos mayores

Con el objetivo de promover hábitos saludables, el bienestar integral y la inclusión, la Estación Saludable, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen esquina República de Siria, ofrece una variada propuesta de actividades destinadas a adultos y adultos mayores.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas de la ciudad a sumarse y disfrutar de espacios pensados para mejorar la calidad de vida a través del movimiento, la recreación y el encuentro social.

-Entre las opciones disponibles se encuentra “Estación Activa”, destinada a personas de 18 a 55 años, que se desarrolla los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas, con clases a cargo de la profesora Vilma Carrizo. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 3874634433.

-Asimismo, se dictan talleres de canto terapéutico (karaoke) para adultos y adultos mayores, los días jueves de 10.30 a 12 horas, generando un espacio de expresión, disfrute y estimulación emocional. Las clases son dictadas por la profesora Belén Ariñez, y por más información deberán comunicarse al 3885756942.

-Otra de las propuestas destacadas es el espacio de gimnasia, movimiento y entrenamiento cognitivo, orientado a fortalecer tanto el cuerpo como la mente, que se realiza los martes y viernes de 10.30 a 12 horas en la Estación Saludable. También con clases a cargo por la profesora Belén Ariñez, para más información, pueden comunicarse al teléfono 3885756942.

-En el ámbito deportivo, la Escuela Municipal de Atletismo ofrece clases para personas de 18 a 50 años, los martes y jueves: de 15 a 16 horas en el Parque Xibi Xibi, y de 16.15 a 17.15 en el Polideportivo Santa Rosa, bajo la coordinación del profesor Ariel Benítez. Para consultas, comunicarse al 3885010796.

-También se brinda Gimnasia Adaptada para adultos y adultos mayores, los lunes y miércoles a las 18 horas, en la Estación Saludable, con la profesora Soledad Bocaripe (contacto: 3884384099), promoviendo la actividad física de manera segura y accesible.

-Por su parte, el entrenamiento funcional, destinado a personas de 18 a 50 años, se lleva a cabo los lunes, martes y jueves de 21 a 22.30 horas en la Estación Saludable, a cargo del profesor Diego Ciares, quien también coordina las caminatas y ejercicios funcionales para adultos y adultos mayores, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10.30 horas (informes al 3884872083).

-La propuesta se complementa con clases de Ritmos y Gimnasia, los martes y miércoles a las 9.30 horas, dirigidas por la profesora Noelia Zerpa (3884293171), ideales para quienes buscan una actividad dinámica y recreativa.

-En tanto, el programa Vida Sana, que incluye el uso de bicicletas eléctricas, está destinado a personas de 18 a 60 años y se desarrolla los martes y jueves en dos turnos: de 17.30 a 18.30 y de 18.30 a 19.30, bajo la coordinación del profesor Fabio Ramos (3884345751).

-Además, se suma la práctica de Newcom, disciplina especialmente pensada para adultos y adultos mayores, que se realiza los lunes y miércoles de 17.30 a 19.30 en el Multiespacio Mariano Moreno, también a cargo del profesor Fabio Ramos.

-Finalmente, se ofrecen clases de Gapul para adultos y adultos mayores, los lunes y miércoles de 20.30 a 22 horas, en la explanada del edificio municipal de avenida El Éxodo 215, con la profesora Laura Isaac (consultas al 3885873535).

Desde el municipio invitan a toda la comunidad a participar de estas propuestas gratuitas, pensadas para fomentar una vida activa, saludable y en comunidad, fortaleciendo los vínculos sociales y el bienestar físico y emocional de los vecinos y vecinas.