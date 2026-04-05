Llegó desde Córdoba, conoció Yavi y decidió cambiar su vida en la Puna

La arquitecta Silvia Alufel transformó su vida en este pueblo jujeño. Con una posada de identidad regional, celebra la Semana Santa y planea un nuevo proyecto en Maimará, sin olvidar su amor por la Puna.

Lo que comenzó como un viaje laboral terminó convirtiéndose en un cambio de vida definitivo. Silvia Aluffi, arquitecta oriunda de Río Cuarto, llegó al norte argentino por una obra y encontró en Yavi un lugar que la marcó para siempre.

“Conocí Yavi hace muchos años, cuando todavía estaba de novia con mi esposo. Me encantó y elegimos este lugar para vivir porque es maravilloso”, relató desde el pequeño pueblo jujeño, ubicado a pocos kilómetros de La Quiaca.

Después de instalarse en la Puna, decidió apostar también al desarrollo turístico local. Allí construyó una posada con identidad regional, levantada en adobe y techos de paja, respetando la arquitectura tradicional y adaptándola al confort que exige recibir visitantes en una zona de clima extremo.

“Tratamos de ofrecer el mayor confort posible porque acá los servicios son difíciles, pero amamos profundamente este lugar”, explicó.

La experiencia de vivir en Yavi, asegura, le cambió la mirada sobre el tiempo, el paisaje y la forma de habitar. La tranquilidad, el silencio de la Puna y la fuerza cultural del pueblo fueron parte de ese proceso de enamoramiento cotidiano.

La reciente celebración de Semana Santa volvió a confirmar ese vínculo. Durante toda la noche del Viernes Santo, Silvia fue una de las testigos de una ceremonia que considera única en el país: procesiones, cantos ancestrales y una expresión de fe profundamente arraigada en las comunidades andinas.

“Lo que se vive acá es una fe tremenda. No hay imágenes ni palabras que describan lo que genera esta celebración”, afirmó.

Tras siete años al frente de su emprendimiento, Silvia cerrará una etapa en Yavi para iniciar un nuevo proyecto en Maimará. Sin embargo, asegura que la Puna seguirá siendo parte de su vida.

“Cerramos un ciclo, pero Yavi siempre va a ser un lugar fundamental para nosotros”, sostuvo.

Su historia resume también la de muchos que llegan al norte por trabajo o por turismo y terminan descubriendo un territorio que transforma.

(Cadena3)