RENATRE actualizó la Prestación por Desempleo y alcanza el monto máximo en $374.954

La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Jujuy, informó que el organismo realizó una nueva actualización en los montos de la Prestación por Desempleo.

Señalando al respecto que el mismo rige a partir del 1° de abril. Con esta modificación, el monto máximo asciende a $ 374.954, mientras que el mínimo se establece en $ 187.477.

“La medida forma parte de la política del directorio del RENATRE con el fin de mantener el poder adquisitivo de la prestación para garantizar la cobertura económica de las personas trabajadoras desempleadas”, destacó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

“Los incrementos acumulados se aplicaron de manera escalonada, logrando un 8,20 % en lo que va del año y en particular para el mes de abril se trata del 2%. El monto del incremento se acreditará el día 14 de abril en las cuentas bancarias de las personas beneficiarias y para quienes cobran a través de sucursales bancarias el cronograma de pagos será del 14 al 20 de abril”, explicó.

También recordó “La Prestación por Desempleo brinda, además, una cobertura integral que incluye asistencia médica a través de la obra social OSPRERA, el cobro de asignaciones familiares y seguro de sepelio”.

En este marco, “el organismo cuenta con el Programa de Empleo Rural (PER), un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, participan de las postulaciones las personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED)”, remarcó.

Por último dijo “El RENATRE reafirma su función dentro de la seguridad social rural, mediante la mejora permanente de sus prestaciones para acompañar a las personas trabajadoras ante situaciones de inestabilidad laboral. Para más información sobre programas, acciones y servicios, se puede consultar el sitio web oficial www.renatre.org.ar o seguir sus redes sociales @renatreinforma”.

Herramienta central

La Prestación por Desempleo constituye una herramienta central del sistema de seguridad social y, especialmente, en el RENATRE, orientada a brindar cobertura a los trabajadores y trabajadoras rurales durante el periodo de desempleo.

“Esta actualización es una medida más de las mejoras continuas que venimos ofreciendo en la prestación y tiene como objetivo sostener su alcance, acompañando a las personas beneficiarias en un contexto marcado por la dinámica del empleo rural”, sostuvo el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

“Para nosotros es prioritario sostener y fortalecer esta prestación porque representa un respaldo concreto para las y los trabajadores rurales en los momentos en que no hay actividad. Esto garantiza un ingreso, a la vez que reconoce la particularidad del trabajo en el campo y acompaña a las familias en contextos de inestabilidad laboral”, afirmó el director del Registro, José Voytenco.