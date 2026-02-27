Violentaron una carnicería y se llevaron $ 25 millones en San Pedro

La Justicia investiga un millonario robo ocurrido en un comercio del barrio Centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo, además de otros elementos.

El hecho se registró el pasado miércoles 25 de febrero alrededor de las 3:40 horas, en una carnicería ubicada sobre calle Gobernador Tello al 200. Según consta en la denuncia radicada bajo la carátula “Inicio I.P.P. Robo”, la propietaria del local manifestó que fue alertada por la empresa de alarmas sobre la activación del sistema de seguridad.

Al llegar al lugar junto a su esposo, constató que personas desconocidas habían ingresado tras violentar una ventana provisoria de madera situada en la parte superior del inmueble. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, los autores habrían descendido por una escalera hacia el interior del comercio.

Ya en el cuarto de depósito, los delincuentes sustrajeron aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, discriminados en billetes de distintas denominaciones, que se encontraban dentro de una bolsa plástica. Además, se llevaron una netbook marca Lenovo de color negro y documentación vinculada al funcionamiento del negocio.

Tras el llamado a emergencias, se hicieron presentes efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para recolectar elementos de prueba. La investigación quedó bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación y es llevada adelante por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2.

Por estas horas se analizan registros fílmicos de la zona y se busca establecer la identidad de los autores, en una causa que se maneja con estricto hermetismo.