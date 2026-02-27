Definieron el precio del kilogramo de tabaco para la campaña 2025-2026

En Jujuy se realizó la segunda reunión del año para consensuar el precio del tabaco para la campaña actual. Acordaron un monto de 5.319,45 pesos.

Con la participación de autoridades gubernamentales de Salta y Jujuy, productores, integrantes de cámaras, cooperativas e industriales tabacaleros se llevó a cabo un nuevo encuentro en el que consensuaron el valor de la clase referencial B1F. Fue establecido en 5.139,45 pesos por kilogramo, lo que representa un 35% más que en la temporada pasada.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, y en representación de la provincia de Salta participó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato.

Formaron parte del encuentro la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana; el director general de Agricultura, Juan Garay; miembros de las Cámaras del Tabaco de Salta y Jujuy, representantes de las cooperativas tabacaleras de ambas provincias, de la Asociación Tabacaleros de Salta, de las empresas Alliance One y Massalin Particulares y productores.