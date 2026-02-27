Jujuy conquistó Paraguay y desplegó su nueva experiencia turística 2026

Se destacaron productos como el Tren Solar de la Quebrada, las Rutas del Vino de altura, la Ruta de los Cielos Jujeños y el programa Jujuy Destino de Bodas.

Jujuy presentó en Paraguay su oferta turística ante operadores y agencias de viaje, con un encuentro en la Embajada Argentina. La delegación estuvo encabezada por la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein, y la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, quienes expusieron la estrategia comercial de la provincia para ese mercado regional, que registra crecimiento en los viajes hacia el norte argentino.

Durante la presentación se destacaron productos como el Tren Solar de la Quebrada, las Rutas del Vino de altura, la Ruta de los Cielos Jujeños y el programa Jujuy Destino de Bodas, con foco en naturaleza, cultura y experiencias sostenibles.

Operadores paraguayos manifestaron interés en incorporar paquetes que combinen el Tren Solar con propuestas gastronómicas y recorridos por bodegas de altura, tras el intercambio técnico sobre conectividad, traslados y segmentación de públicos.

Ainstein señaló que el mercado paraguayo “tiene un perfil que valora las experiencias culturales y los destinos de naturaleza con servicios organizados”, y explicó que el objetivo es “facilitar herramientas concretas a las agencias para que puedan comercializar Jujuy durante todo el año, no solo en temporada alta”.

Por su parte, Van Balen Blanken indicó que la provincia viene trabajando en la estandarización de servicios y en la articulación con el sector privado local. “La promoción tiene impacto cuando hay producto consolidado en territorio. Por eso se fortalecieron circuitos, capacitaciones y calidad en destino para responder a la demanda internacional”, afirmó.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo indicaron que la agenda continuará con acciones de seguimiento comercial y participación en ferias regionales durante el segundo semestre, con el objetivo de sostener la presencia de Jujuy en Paraguay.