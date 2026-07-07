Villa Jardín de Reyes celebrará el Día de la Independencia con una jornada recreativa, cultural y educativa

En el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del Día de la Independencia de la República Argentina, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará el encuentro recreativo, educativo y cultural denominado “Activa tu Independencia y Escribí tu Historia”, que tendrá lugar el miércoles 8 de julio, a partir de las 15 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes.

La propuesta reunirá a distintas áreas municipales con el objetivo de promover la participación comunitaria a través de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas destinadas a toda la familia.

Al respecto, la responsable de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isaurralde, explicó: “El objetivo es que las distintas áreas de las secretarías trabajemos en conjunto. En esta oportunidad lo haremos junto a los profesores Armatta y Gómez para promocionar los diferentes talleres que se desarrollan en la zona y compartir una jornada con los vecinos”. Asimismo, adelantó que la programación incluirá presentaciones musicales a cargo de los profesores Guerrero y Artero, además de espectáculos de danzas árabes.

Por su parte, el coordinador de Actividades Físicas y Deportivas para Adultos Mayores, Sergio “Rulo” Armatta, destacó que “desde el municipio capitalino seguimos impulsando actividades abiertas para toda la comunidad. En esta ocasión invitamos a participar de ‘Activa tu Independencia y Escribí tu Historia’, una propuesta pensada para compartir en familia”.

En este sentido, detalló que durante la jornada habrá stands de instituciones de la zona, espacios de promoción de los distintos talleres municipales, presentaciones de ballets folklóricos, clases abiertas de yoga y gimnasia, además de una gran mateada comunitaria. “Invitamos a los vecinos a concurrir con su taza para compartir este encuentro”, expresó.

A su turno, la coordinadora de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, comentó que su área ofrecerá una propuesta especialmente orientada a niñas, niños y familias. “Vamos a desarrollar una actividad participativa donde los asistentes podrán escribir parte de su propia historia, reflexionando sobre qué acciones los hacen sentir orgullosos de cara al 9 de Julio y qué les gustaría que las futuras generaciones recuerden de ellos”.

Además, explicó que la iniciativa incluirá preguntas disparadoras, juegos gigantes, yenga y diversas dinámicas recreativas adaptadas para fortalecer los vínculos entre los participantes, fomentar el encuentro comunitario y generar espacios de diálogo sobre la importancia de la salud mental.

Cabe recordar que cada 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia de la República Argentina, fecha en la que, en 1816, el Congreso de Tucumán declaró la ruptura definitiva de los vínculos de dependencia política con la monarquía española, dando origen a una Nación libre y soberana.