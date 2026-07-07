El Municipio de San Salvador de Jujuy adhiere al asueto desde las 12 por el partido de la Selección Argentina

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este martes 7 de julio mediante Decreto del Ejecutivo al asueto administrativo, escolar y de servicios dispuesto por el Gobierno de la Provincia a partir de las 12 horas, con motivo del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se garantizará la prestación de los servicios esenciales mediante guardias.

La medida responde al encuentro que la Selección Argentina de fútbol disputará frente al seleccionado de Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en consideración del interés general que genera esta instancia del certamen y la convocatoria que despierta en todo el país.

En este marco, las dependencias municipales cesarán sus actividades habituales desde el horario establecido. No obstante, el Municipio garantizará la continuidad de los servicios esenciales mediante la conformación de guardias en aquellas áreas que cumplen funciones imprescindibles para la comunidad.

Las distintas unidades de organización responsables de estos servicios mantendrán personal afectado para asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones indispensables durante la jornada.