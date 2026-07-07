Jujuy avanza en la implementación del estándar EITI para fortalecer la transparencia minera

Jujuy se convirtió en 2025 en la séptima provincia argentina en adherir a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

El ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, participó de la jornada de capacitación «EITI: de la adhesión a la implementación», organizada con el acompañamiento técnico de Fundar, en el marco del proceso de implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en la provincia.

Acompañaron al ministro el presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese; el director de Minería, Osvaldo Córdoba; y equipos técnicos de distintos organismos provinciales que forman parte del proceso de implementación del estándar.

Durante la jornada se abordaron los principales lineamientos de EITI, los mecanismos para su aplicación en Jujuy y las acciones necesarias para fortalecer las capacidades técnicas de los organismos provinciales que participarán de este proceso.

Al respecto, Gómez recordó que Jujuy se incorporó en 2025 como la séptima provincia argentina en adherir a EITI, junto a Catamarca, Salta, Santa Cruz, San Juan, Río Negro y Mendoza.

Transparencia, un pilar de la actividad minera

«La adhesión de Jujuy refleja una decisión política clara de consolidar una minería transparente, moderna y con reglas claras. Queremos que la información sobre nuestra actividad minera sea cada vez más accesible para la ciudadanía y que ello fortalezca la confianza entre el Estado, las empresas y las comunidades», afirmó el ministro.

Asimismo, destacó que la implementación del estándar representa un paso más en la consolidación del modelo minero que impulsa la provincia.

«La transparencia es un pilar fundamental para el crecimiento del sector. La minería necesita previsibilidad, seguridad jurídica e instituciones sólidas que garanticen procesos abiertos y responsables. Incorporar estándares internacionales como EITI nos permite seguir posicionando a Jujuy entre las provincias mineras más confiables del país y generar mayor confianza para quienes invierten, trabajan y viven en nuestro territorio», sostuvo Gómez.

EITI es un estándar internacional que promueve la publicación periódica y sistemática de información sobre la exploración y explotación de los recursos naturales, los niveles de producción, los pagos realizados por las empresas y los ingresos percibidos por los Estados, fomentando una gestión responsable y transparente de las industrias extractivas.

En Argentina, su implementación se desarrolla a través de un Grupo Multipartícipe, integrado por representantes del Estado, la industria y la sociedad civil. En reconocimiento a su compromiso institucional y al desarrollo alcanzado por su actividad minera, Jujuy fue seleccionada, junto con Santa Cruz, para integrar este espacio nacional, aportando la visión de las provincias en la construcción de una agenda de transparencia, gobernanza y desarrollo sostenible para el sector extractivo.