Vienen obras para nueva iluminación en el tramo Huacalera de la Ruta Nacional 9

La Secretaría de Energía conoció las ofertas para las obras de nuevo alumbrado público eficiente en la travesía urbana de Huacalera sobre RN 9.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), la Secretaría de Energía llevó adelante la apertura de sobres de ofertas para la ejecución de las obras de iluminación en el tramo de Huacalera de la Ruta Nacional (RN) 9.

Del acto participaron autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Energía, junto a representantes de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado y de las empresas oferentes, en continuidad al proceso administrativo para la adjudicación de la obra.

Alumbrado eficiente y automático

El proyecto prevé la instalación de 59 columnas metálicas de nueve metros de altura con luminarias LED, distribuidas sobre la travesía urbana para mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad al tránsito.

Se utilizará tecnología LED Full Cut-Off, que permite dirigir la iluminación hacia la calzada y reducir la contaminación lumínica, acorde a normativas de iluminación de rutas, y para un uso más eficiente de la energía y el cuidado del entorno.

La intervención contempla, además, la incorporación de un gabinete de comando con accionamiento automático mediante fotocélula y una subestación transformadora aérea que abastecerá el sistema de alumbrado público.