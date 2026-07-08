El MPA concretó una nueva etapa de ascensos y toma de juramento para fortalecer la carrera administrativa

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy llevó adelante una nueva ceremonia de toma de juramento y entrega de resoluciones de ascenso al personal de la Institución, en el marco de la Resolución PG N° 149/2026, consolidando así una nueva etapa de la política de fortalecimiento de la carrera administrativa impulsada por la Procuración General.

El acto fue encabezado por el procurador general adjunto, Diego Eduardo Chacón, acompañado por el secretario general del MPA, Guillermo Navarro, quienes compartieron este importante reconocimiento junto a los agentes promovidos, sus familias y autoridades.

La ceremonia representó la continuidad del proceso de promoción y reconocimiento al personal iniciado en diciembre de 2025, reafirmando una política institucional que busca valorar el compromiso, la trayectoria y el desempeño de quienes diariamente sostienen el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación.

Las promociones dispuestas son el resultado de un proceso de evaluación y planificación institucional llevado adelante por la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de María López Bonutto, por instrucción de la Procuración General. El trabajo incluyó el análisis de las trayectorias laborales, las responsabilidades asumidas por cada agente y las necesidades de funcionamiento de las distintas dependencias del organismo, con el propósito de consolidar una carrera administrativa sustentada en criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito.

En esta oportunidad se formalizaron ascensos a los cargos de secretarios de Primera Instancia, prosecretario de Juzgado, y prosecretario Técnico de Juzgado, fortaleciendo la estructura funcional del Ministerio Público de la Acusación y consolidando una política de crecimiento basada en la experiencia, la capacitación y el compromiso con el servicio de justicia.

Esta segunda etapa de promociones constituye un nuevo avance dentro del plan de fortalecimiento de la carrera administrativa diseñado por la Procuración General, entendiendo que el crecimiento institucional está directamente vinculado con el desarrollo profesional de quienes integran el organismo y con la mejora permanente del servicio de justicia que se brinda a la comunidad.

El procurador general adjunto, Diego Eduardo Chacón, destacó que estas decisiones responden a una forma de gestión que coloca a las personas en el centro de las políticas institucionales. «Vamos ejecutando un eje de gestión que tiene como perspectiva la persona en sí, a nuestros trabajadores.» y remarcó que cada ascenso representa un reconocimiento que trasciende al trabajador, «este esfuerzo que estamos haciendo desde la Procuración no es solamente un reconocimiento a cada uno de ustedes, sino también a la familia, que es el sustento y quien acompaña permanentemente».

Chacón explicó además que la decisión fue fruto de un profundo análisis realizado junto al procurador general, Alejandro Bossatti, con el objetivo de reconocer el compromiso de quienes, desde sus respectivos lugares de trabajo, contribuyen diariamente al crecimiento institucional. Al mismo tiempo, señaló que la intención de la Procuración General es continuar ampliando este proceso para alcanzar a un mayor número de trabajadores y acompañar este proceso con nuevas medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la carrera administrativa e incorporar mayores herramientas tecnológicas, de capacitación y formación para todo el personal.

Como expresó el procurador general adjunto durante el acto, «estamos convencidos que si nuestros trabajadores crecen, también crece el Ministerio Público de la Acusación», una premisa que resume el espíritu de esta política institucional y el compromiso de la Procuración General de continuar promoviendo el desarrollo de quienes integran el organismo.

Con esta nueva instancia de promociones, el Ministerio Público de la Acusación reafirma una política institucional orientada a reconocer el mérito, la dedicación y la vocación de servicio de su personal.