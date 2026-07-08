El golf se suma por primera vez a la «Copa Jujuy Energía Viva»

La disciplina se incorpora al certamen deportivo provincial con dos fechas de competencia que se disputarán en La Esperanza y Palpalá, promoviendo el crecimiento del golf en Jujuy.

En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Deportes, se presentó oficialmente la primera edición de la Copa Jujuy Energía Viva de Golf, disciplina que se incorpora por primera vez al calendario del certamen deportivo más importante de la provincia.

La competencia se desarrollará el 18 de julio en La Esperanza Golf Club y el 25 de julio en Palpalá Golf Tenis Club, con la participación de golfistas de distintos puntos de Jujuy y de la región.

La presentación estuvo encabezada por el secretario de Deportes, Luis Calvetti, acompañado por el coordinador provincial de la Copa Jujuy Energía Viva, Pedro Ruíz; el presidente de Palpalá Golf Tenis Club, Jorge Noceti; y el presidente de La Esperanza Golf Club, Iván Corrado.

Durante el lanzamiento, Calvetti destacó la incorporación del golf a la Copa Jujuy Energía Viva y valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno de Jujuy y las dos instituciones deportivas para hacer realidad esta nueva propuesta. «Estamos muy contentos de presentar oficialmente esta nueva disciplina.

Quiero agradecer especialmente a los presidentes de los clubes de La Esperanza y Palpalá, quienes trabajaron de manera articulada con todo el equipo para hacer posible este lanzamiento y garantizar una competencia organizada y con una amplia convocatoria», expresó.

Asimismo, remarcó que la inclusión del golf representa un nuevo paso en el crecimiento del certamen provincial. «Seguimos sumando disciplinas para que la Copa Jujuy Energía Viva continúe expandiéndose, brindando mayor visibilidad al golf, generando nuevas oportunidades para sus deportistas y promoviendo el desarrollo de esta disciplina en toda la provincia», afirmó.

Competencia con proyección

Por su parte, Jorge Noceti explicó que el torneo se disputará en dos jornadas de 18 hoyos cada una: la primera el 18 de julio en La Esperanza y la segunda el 25 de julio en Palpalá. Los ganadores surgirán de la sumatoria de ambas competencias, mientras que la ceremonia de premiación se realizará al finalizar la segunda fecha.

Además, señaló que los campeones obtendrán la Copa Jujuy Energía Viva y la posibilidad de participar posteriormente en un torneo que se desarrollará en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, junto a los ganadores de otras competencias incluidas en el calendario de la Federación del Noroeste Argentino de Golf.

Respecto de las inscripciones, informó que podrán participar todos los jugadores con hándicap oficial de Jujuy, además de golfistas del NOA que fueron invitados especialmente para esta edición.

En tanto, Iván Corrado destacó la importancia de que el golf se incorpore a la Copa Jujuy Energía Viva y valoró el trabajo conjunto entre los dos únicos clubes de la provincia. Señaló que esta experiencia también abre la posibilidad de desarrollar nuevas competencias compartidas en el futuro.

Finalmente, detalló que el torneo contará con categorías para damas y caballeros, premios scratch y divisiones por hándicap, además de distinciones especiales que serán entregadas durante la jornada de cierre en Palpalá.