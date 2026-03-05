Vialidad renueva su parque automotor con camionetas, tractores y tanques de combustible

La compra de camionetas, tractores y tanques de combustible fue realizada con fondos provinciales.

Vialidad de la Provincia adquirió nuevos equipos para el trabajo planificado. La compra de camionetas, tractores y tanques de combustible fue realizada con fondos provinciales y con el objetivo modernizar el parque automotor y dinamizar tareas diagramadas Jujuy.

El acto de entrega se llevó a cabo en el predio de Vialidad de la Provincia y fue encabezado por el ministro de Infraestructura, Servicios Público, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; el Vocal Técnico, Jorge Weibel; miembros del directorio y personal de la institución.

Las nuevas adquisiciones fortalecerán el parque automotor y forman parte del segundo lote de nuevas maquinarias y equipamientos para Vialidad de la Provincia.

Más vehículos y maquinaria para Jujuy

El objetivo es ampliar las tareas profesionales hídricas en la asistencia inmediata en los hechos de la naturaleza. Así también, el crecimiento y fortalecimiento de los históricos campamentos que están emplazados en el interior, como es el caso de Susques; Abra Pampa; Humahuaca y San Pedro.

En ese contexto, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, resaltó las nuevas adquisiciones para el parque automotor. “Vienen a reemplazar a las anteriores, que han superado su vida útil”, dijo al respecto.

Luego, se refirió las características modernas que tienen los tractores. “Son de última generación, con aire acondicionado y calefacción”, explicó y agregó que aportarán “calidad de vida para los empleados”.

En cuanto a los tanques de combustibles, se distribuirán por los diferentes campamentos que tiene Jujuy. “Estos tanques permiten reservas, acumulación, ventaja y dinámica para la planificación de trabajos”, sostuvo en ese sentido.

En la parte final, elogió la conducción del nuevo directorio. “Hay una gran administración que permite crecer”, ponderó Stanic.

Por su parte, el director de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce, se mostró satisfecho por las compras realizadas. “Estamos muy felices por el crecimiento de la institución”, remarcó y continuó resaltando que “estas compras son con fondos propios”.

A la hora de hablar de los tractores dijo que “son de última generación y vienen a cumplir tareas complicadas de desmalezamientos”.

“Los tanques serán destinados a los puntos estratégicos para mejorar el servicio y la planificación”, concluyó Ponce.

Detalles de los nuevos equipos para Vialidad

°2 tractores: marca John Deere 5080E, de 80 HP de potencia, motor diesel 3 cilindros turbo de 2,9 litros, doble tracción, con cabina, aire acondicionado y calefacción.

°5 camionetas: marca HILUX DC 4×2 SR

°2 tanques de combustible: Bertotto Boglione de 10 m3 con surtidor