Paro de la AFA: Cuándo vuelve el fútbol argentino

Este fin de semana no habrá actividad en ninguna categoría. El paro en el fútbol argentino comenzó este jueves, por lo que no habrá actividad oficial ni amistosos en ninguna categoría durante todo el fin de semana.

La decisión de este paro fue tomada por los directivos de los clubes en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, que se llevó a cabo el pasado 23 de febrero.

En la misma se tomó la medida en apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las denuncias que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

De esta manera, los fanáticos del fútbol tendrán que aguantar varios días para volver a ver a los equipos de los que son hinchas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la vuelta de la actividad en el fútbol argentino será el martes 10 de marzo, cuando inicie la fecha 10. Incluso habrá una intensa seguidilla de días con actividad, ya que la misma concluirá el viernes y solo un día después comenzará la fecha 11.

En tanto, la fecha 9 se disputará a principios de mayo, por lo que los equipos que clasifiquen a los playoffs tendrán unas semanas muy intensas en caso de seguir avanzando.