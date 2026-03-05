Analista internacional: «No es descabellado pensar en la tercera guerra mundial»

El analista internacional Mariano Turzi alertó en Cadena 3 sobre el riesgo de escalada hacia un conflicto mundial mayor, similar a cómo iniciaron guerras pasadas.

Mariano Turzi, analista internacional, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que el conflicto en Irán es parte de un objetivo a largo plazo de Estados Unidos para debilitar a China. «Este es un episodio local de un conflicto global mucho más grande y de mucho más largo plazo», afirmó Turzi.

Agregó que Estados Unidos no actuaba primordialmente por Israel ni por el terrorismo, sino porque identificó a China como un competidor formidable en 10 o 15 años, ya fuerte económicamente y tecnológicamente. «Está en campaña abierta para poder debilitarlo empezando por debilitar cualquier tipo de alianza que lo haga a China más fuerte, en este caso el energético», precisó.

Turzi enfatizó que Irán representaba un eslabón en la cadena de aliados y proveedores de China, y que Estados Unidos buscaba debilitarlo o destruirlo deliberadamente.

Sobre el riesgo de escalada, el analista advirtió que no es disparatado pensar en una tercera guerra mundial. «No es para nada descabellado. Y te diría que todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras anteriores, sobre todo, empezaron de esta manera», comparó, recordando que la Primera Guerra Mundial inició con un disparo en 1914 que llevó al mundo a la guerra tres meses después.

Indicó que ya se sumaron 15 países al conflicto, que la Unión Europea está cambiando su postura, con Francia hablando de aumentar capacidades militares, y que es ficticio creer que Rusia y China van a estar al margen.

Respecto al poder de Irán, Turzi alertó sobre su historia de sponsoring atentados en el exterior. «Irán tiene una historia de sponsorear en el exterior atentados. En Argentina ya tuvimos tres de estas operaciones en el exterior de Irán», mencionó, refiriéndose a amenazas como posibles ataques a embajadas.

«Pensar que Estados Unidos hace lo que hace por Israel solamente, es como pensar que removieron a Maduro por el beneficio que tuvo Colombia», ilustró.

Para los próximos días, Turzi anticipó un aumento del conflicto. «Podemos esperar un aumento del conflicto. Claramente los niveles de violencia van a subir», afirmó.