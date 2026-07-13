Viajar en el Tren Solar de Argentina es hacerlo a través de 10.000 años de historia aborígen

El tren de lujo de cero emisiones lleva a los viajeros a través de montañas arcoíris, aldeas indígenas y un corredor cultural de 10.000 años de antigüedad.

El tren —una elegante cápsula de dos vagones con paredes de cristal— parecía casi demasiado futurista para el paisaje que estaba a punto de entrar. Al salir del histórico pueblo de Volcán, la música de flauta de pan inundó el vagón y la Quebrada de Humahuaca se abrió ante nosotros, un estrecho valle de gran altitud cubierto de matorrales espinosos, tierra roja y picos escarpados que ha transportado personas, mercancías y creencias durante más de 10.000 años.

Este es uno de los corredores culturales más antiguos de Sudamérica, una ruta que recorrieron por primera vez los cazadores-recolectores alrededor del año 9000 a. C. y que posteriormente transitaron comerciantes indígenas, mensajeros incas, colonos españoles, arrieros y trabajadores ferroviarios. Hoy, se ha añadido un nuevo capítulo a esa larga historia: el primer tren de Latinoamérica impulsado por energía solar.

Inaugurado en junio de 2024, el Tren Solar de Quebrada revive parte de un ferrocarril del siglo XIX que atraviesa pueblos indígenas en la provincia argentina de Jujuy. La ruta de 42 km (21,6 millas) conecta pueblos históricos donde aún se entrelazan tradiciones preincaicas, incas y andinas vivas. A lo largo del recorrido, sigue parte del Qhapaq Ñan , la extensa red de caminos incas que alguna vez conectó comunidades a través de los Andes, desde la actual Colombia hasta Argentina y Chile.

El tren circula los siete días de la semana, conectando cinco pueblos históricos —Volcán, Tumbaya, Purmacara, Maimará y Tilcara— a lo largo de 42 km (26 millas), con una parada adicional en Hornillos, una antigua estación de postas convertida en museo. Puede elegir entre la experiencia más corta de 180 grados (desde Purmacar; 2,5 horas) o la experiencia de 360 grados desde Volcán, que dura aproximadamente 10 horas (90 minutos en tren con paradas más largas en cada estación para explorar a pie).

Pero el tren no es solo una forma sostenible de recorrer las montañas andinas y los pueblos de adobe. Las autoridades esperan que este ferrocarril de cero emisiones genere ingresos turísticos para las comunidades y los sitios arqueológicos del valle, ayudando a los residentes más jóvenes a permanecer en sus tierras ancestrales y a honrar los valores que han marcado la vida en la región: el respeto a la Pachamama (Madre Tierra), la reciprocidad y el equilibrio.

Y para los visitantes, ofrece la oportunidad de viajar a través de un paisaje donde las tradiciones ancestrales siguen formando parte de la vida cotidiana.

Viaje lento a través de un valle vivo.

Viajando a una velocidad moderada de 33 km/h (20,5 mph), el tren me da tiempo para contemplar el valle mientras salimos de Volcán hacia nuestra primera parada en Tumbaya. Gracias a unos 300 días soleados al año, los vagones se deslizan casi en silencio por el paisaje. A mi alrededor hay principalmente turistas argentinos y parejas jubiladas, más que visitantes internacionales, todos preparándose para un día tranquilo de cultura e historia. Largos tramos de vegetación se deslizan ante la ventana, con profundas grietas que surcan las laderas y colinas salpicadas de cactus que se alzan a ambos lados. El viaje es tan suave que, al llegar, apenas siento que el tren se detiene.

Desde la estación, nuestro guía a bordo, Nestor Mariotti, nos conduce por las calles empedradas de Tumbaya, pasando junto a dos obreros que reparan la pared de una pequeña casa. «Apuesto a que no ve este tipo de ladrillo en su país», me dice Mariotti, señalando los ladrillos de arcilla secada al sol que se utilizan en muchos de los edificios del pueblo. «Es una tradición aquí, una técnica que se ha transmitido de padres a hijos durante más de 1000 años».

Nos detenemos de nuevo ante la llamativa iglesia amarilla de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy el pueblo está casi en silencio, pero Mariotti me cuenta que apenas unas semanas antes, en vísperas de Semana Santa, cientos de miles de devotos habían pasado por aquí para la peregrinación a Punta Corral, a las montañas. «Este es uno de los lugares más importantes para nosotros en la Quebrada de Humahuaca», dice. «Puede que hoy esté extremadamente tranquilo, pero hace unas semanas estaba repleto de gente».

Avanzando por la calle, el terreno se vuelve más árido y comienzan a aparecer vetas rojizas en los picos puntiagudos. En la estación de Purmacara, nos trasladamos a minivans y recorremos 3,5 km (2 millas) por un camino secundario hacia el pueblo. Aparte del cielo despejado, todo tiene un tono rosado. Detrás de las bajas casas de adobe del pueblo, se alza el famoso Cerro de los Siete Colores, con franjas de rosa, rojo, púrpura y ocre.

En la plaza principal, los puestos de artesanía rebosan de ponchos, mantas y cinturones hechos con lana de llama hilada a mano, junto a vasijas de barro, lámparas de cactus cardón y cestas de hojas de coca. A pocas calles se encuentra la entrada al Paseo de los Colorados, un sendero circular de 30 minutos que atraviesa montañas que parecen sacadas de Marte.

«Si ven latas o botellas apiladas, por favor déjenlas allí», dice María Aguero, la encargada de la taquilla. «Estas, junto con las hojas de coca y los cigarrillos, son ofrendas espirituales». Los objetos se dejan sobre pequeños montículos de piedra, conocidos como apachetas , como forma de expresar gratitud a la Pachamama y pedirle un viaje seguro. En Jujuy, rituales similares se mantienen durante todo el año, y algunas ofrendas más pequeñas siguen formando parte de la vida cotidiana.

Rutas ancestrales, tradiciones cotidianas

De vuelta en el tren, continuamos hacia Hornillos, donde ramas de flores rojas, amarillas y moradas bordean el camino desde la estación. Pasando junto a una vieja carreta de dos ruedas, pronto llegamos al Museo Posta de Hornillos, donde nos espera nuestro guía, Alberto.

«Durante el siglo XVIII, los comerciantes y mensajeros que pasaban por aquí venían a descansar mientras viajaban entre Buenos Aires y el Alto Perú, lo que hoy se conoce como Bolivia», explica. «Pero como verán en el interior, la historia humana de la Quebrada de Humahuaca se remonta a más de 10.000 años antes de que se construyera este lugar».

Dentro de la gran finca de una sola planta, la larga historia humana del valle cobra vida. Aprendo que fue utilizado por primera vez por comunidades nómadas de cazadores-recolectores alrededor del año 9000 a. C., luego se convirtió en una ruta comercial para el pueblo indígena omaguaca, que transportaba sal y cerámica a través del valle. Posteriormente, fue reclamado y pavimentado por el Imperio Inca antes de convertirse en el Camino Real de Plata durante la conquista española en el siglo XVI.

Mientras nos deslizamos de regreso a Maimará en tren, el paisaje se suaviza y da paso a la agricultura, con viñedos, huertos y terrazas amuralladas de 1.500 años de antigüedad donde se cultiva quinua desde hace más de un milenio.

A las afueras de la estación de Maimará, un mercado rebosa del dulce aroma terroso de la menta negra, el azafrán andino y la muña-muña (una hierba autóctona). Cajas de papas andinas rojas, moradas, blancas y marrones se alinean junto a duraznos maduros, higos y uvas. Con un poco de hambre, me dirijo a la plaza y pido una empanada de quinoa y queso de cabra en La Casa de las Empanadas.

En el menú también se ofrecen humita en chala y tamales , ambos platillos al vapor a base de maíz con miles de años de antigüedad. Cuando le pregunto a Miriam, la dueña, sobre su negocio, me comenta que está «muy contenta de que el tren traiga más clientes cada día, así puedo seguir cocinando y compartiendo la comida de nuestros ancestros con gente que no es de aquí».

En la última parada del tren, Tilcara, hay una caminata de 30 minutos hasta el sitio arqueológico de Pucará de Tilcara . Esta fortaleza de piedra preincaica fue construida por los omaguaca hace más de 1100 años y se cree que alguna vez vivieron aquí hasta 2000 personas.

Desde sus murallas en la cima de la colina, es fácil comprender por qué se asentaron comunidades en este lugar: el valle se extiende en todas direcciones, siendo a la vez defendible y fértil. Abajo, los mercados artesanales continúan las tradiciones de tejido y alfarería que se han practicado aquí durante siglos.

Antes de regresar a Volcán, Mariotti comparte una reflexión final. «Hace años, aquí no había trabajo excepto durante las vacaciones; hoy, tenemos empleo estable», dice. «Al venir aquí, les dan a los jóvenes y a las futuras generaciones la oportunidad de quedarse en nuestros pueblos, de estudiar, de profesionalizarse y, lo más importante, de trabajar aquí en nuestra tierra sin necesidad de emigrar a la gran ciudad».

Así que, mientras ustedes pasan unos días de descanso y relajación aquí en mi provincia, eso cambia por completo nuestras vidas».

Por Mónica Meade