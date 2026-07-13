Por irregularidades: Micro que viajaba hacia Jujuy con 50 pasajeros fue retenido por la CNRT

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) retuvo en la provincia de Mendoza un micro de larga distancia que se dirigía hacia la Quiaca con 50 pasajeros, luego de detectar numerosas irregularidades que comprometían la seguridad del viaje.

Durante un operativo de fiscalización, los agentes del organismo constataron que la unidad presentaba irregularidades en la documentación de los conductores, fallas mecánicas, un parabrisas fisurado, una ventanilla con riesgo de desprendimiento, ausencia de la patente delantera, un matafuego descargado, faltantes de elementos de seguridad y otras deficiencias técnicas.

Ante esta situación, la CNRT ordenó el traslado del vehículo hasta la Terminal de Ómnibus de Mendoza para el descenso de los pasajeros y procedió a retener la unidad, impidiendo que continuara viaje hasta tanto la empresa subsane todas las irregularidades detectadas.

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los pasajeros que viajaban hacia Jujuy y garantizar que el servicio solo pueda reanudarse cuando la unidad reúna las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la normativa vigente.