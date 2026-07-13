Hábitad digno: Los principios que nos que nos organizan

Primero: el hábitat se construye con la gente que lo va a vivir

Una política pensada desde un escritorio, sin la gente del barrio, no funciona. Y no es porque a nadie le importe. Es que lo que pasa ahí adentro lo sabe el que vive ahí, no el que lo lee después en un informe. Toda ley o programa de vivienda que no le dé a los vecinos un lugar real en la decisión —no una consulta de trámite, sino poder de decidir— va a terminar mal. Ya lo vimos antes.

Segundo: entregar un lote no alcanza

Si a la familia no le dan crédito blando ni ayuda para construir, ese terreno se queda vacío, o se levanta como se puede y más seguro de manera precaria. Y después, aunque la casa esté, si no hay escuela cerca, ni salita, ni plaza, ni un club de barrio, ni dónde vender algo o laburar, ni colectivo que pase seguido, esa familia no progresa ahí. Sobrevive. Eso hay que pensarlo desde el principio, no prometerlo para después.

Tercero: el territorio no es neutral

Ahí se nota más fuerte todo lo que ya está desigual. Falta el agua y es la mujer la que carga los baldes. Falta la vivienda y los problemas se multiplican. Faltan oportunidades y los jóvenes se van, las comunidades se vacían. No se puede pensar el hábitat sin estar en el territorio. Siempre hay que pensar a quién le pega más fuerte la falta de un hábitat digno.

Cuarto: la salud y el hábitat viven pegados, no separados

Amontonarse en una pieza sin espacio para nada no es solo incómodo, enferma. Se complica dormir, descansar, tener un mínimo de intimidad, y con el tiempo eso se nota en la cabeza de la gente, no solo en el cuerpo. Y cuando no hay margen para nada dentro de una casa, la bronca de todos los días se descarga para adentro también: ahí crece la violencia intrafamiliar, y las que más la sufren son las mujeres y los chicos.

Quinto: sin un hábitat digno, tampoco hay infancia

Un chico que no tiene plaza, ni patio, ni un club cerca donde jugar, se termina criando en la calle o encerrado en una pieza con el celular. Y ahí aparecen los peligros: el consumo empieza cada vez más temprano, y las pantallas hoy no son solo entretenimiento, las redes y los casinos online enganchan a los chicos a una edad en la que ni siquiera pueden entender lo que les está pasando. Una infancia sana necesita espacio para jugar y gente cerca que cuide. Sin eso, el barrio los cuida menos y la calle o la pantalla terminan criando lo que el Estado no acompañó.

Sexto: si el Estado tiene tierra y no la usa, es porque eligió no usarla

No es que falten terrenos fiscales. Sobra, en varios lados. Lo que falta es la decisión política de meterla en el problema de la vivienda en vez de en otras cosas. Un banco de tierras dice, en los hechos, qué tan en serio se toma el Estado la vida de las familias que hoy no tienen dónde vivir.

Séptimo: declarar la emergencia es el primer paso, no el final

Está bien que se declare. Pero si no viene con plazos y con la gente controlando qué se hace con eso, queda en una foto para el diario. Una ley que cambia algo obliga a rendir cuentas todos los años sobre lo que se hizo, no sobre lo que se prometió.

Octavo: Estos principios no salieron de una charla de café. Salieron de años caminando el territorio.

Ya sabemos lo que pasa acá cuando no se legisla a tiempo. Esperar a que la bronca estalle para recién discutir una ley es la forma más injusta de gobernar. Actuar antes es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno que hace casi 12 años maneja el destino de los jujeños sin interrupción y sin soluciones concretas a la falta del Hábitat Digno.

Por Marcelo Alejandro Cabero

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