Vélez remontó para ganarle a Talleres en el Torneo Clausura 2026

El “Fortín” mantiene el puntaje perfecto al cabo de las primeras dos fechas.

Vélez fue efectivo para convertir en una de sus únicas llegadas del primer tiempo y fue superior en el segundo para superar por 3-1 a Talleres, que aún no pudo sumar desde la llegada del entrenador Jorge Sampaoli, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles de la visita fueron marcados por el volante Rodrigo Aliendro, el defensor Thiago Silvero y el volante Claudio Baeza, en 45 minutos del primer tiempo, 34 y 44 del segundo, mientras que para el local, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, había anotado el delantero Ronaldo Martínez a los 26 minutos.

El triunfo mantiene al “Fortín” con puntaje perfecto, como único líder de la zona A con seis puntos, mientras que Talleres aún no pudo sumar y comparte el último lugar con Central Córdoba, Estudiantes y Boca, siendo el único de la lista que jugó dos encuentros.

En la próxima fecha, el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Independiente, el lunes 3 de agosto a las 19:00, mientras que el elenco albiazul jugará en simultáneo ante Platense, como visitante.

La primera llegada del partido fue del local, mediante una corrida del extremo Rick Morais, que abrió hacia la derecha cuando llegó al borde del área para habilitar al carrilero Timoteo Chamorro, que sacó un remate bajo al primer palo con el que no sorprendió al arquero Tomás Marchiori.

Talleres abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, cuando una subida por derecha del carrilero Timoteo Chamorro terminó con un centro al segundo palo para el frentazo de Ronaldo Martínez, que puso el 1-0.

Vélez tuvo su primer acercamiento a los 36 minutos, con un control y remate lejano del lateral Elías Gómez, que se fue por encima del travesaño.

A los 45 minutos, el propio Gómez tuvo libertad para controlar la pelota por la izquierda, levantar la cabeza y poner un centro bombeado al primer palo para la aparición del volante Rodrigo Aliendro, que “peinó” de cabeza para superar al arquero Ezequiel Unsain.

El primer acercamiento del complemento fue de Vélez, a los siete minutos, cuando un desborde por derecha permitió un centro para la cabeza del volante Manuel Lanzini, que quiso cruzar su disparo pero le faltó precisión.

La “T” no llegó hasta los 11 minutos, con un centro atrás desde la izquierda para que defina el mediocampista Matías Galarza, cuyo disparo se fue por el poste derecho de Marchiori.

Solo un minuto después, de contraataque, el extremo Matías Pellegrini pudo dejar mano a mano al delantero Dilan Godoy, que sacó un remate potente y alto que hizo lucir a Unsain, quien pudo meter un manotazo impresionante para desviar al córner.

Ezequiel Unsain volvió a salvar al conjunto cordobés a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando achicó a tiempo y se quedó con un mano a mano del enganche Manuel Lanzini, estirándose con el brazo izquierdo.

A los 33 minutos del segundo tiempo, mediante un tiro de esquina, el volante Lucas Robertone metió la pelota en el segundo palo para la presencia de Thiago Silvero, que le ganó la posición al volante Federico Fattori y cabeceó al gol.

Once minutos más tarde, un nuevo contraataque de la visita sentenció el resultado: el juvenil delantero Thiago Aguirre llegó hasta el fondo por el costado derecho y tuvo la claridad para meter un pase atrás que habilitó a Baeza, que puso el 3-1 final.

Agencia NA