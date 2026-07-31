Carolina Moisés propone a Carlos de Aparici para competir en internas por el PJ Jujuy

Agotados los esfuerzos por lograr la unidad partidaria, el espacio peronista de renovación que lidera la senadora nacional Carolina Moisés presentó hoy formalmente la lista 10 de “Generación Valiente” para competir en las internas del 30 de agosto próximo.

Para renovar la conducción del Partido Justicialista de Jujuy propone al reconocido abogado y dirigente Carlos De Aparici, rodeado de afiliados que representan a la militancia y al interior.

Moisés enfrenta a la vieja dirigencia convencida de que “sólo un peronismo unido” será capaz de revertir años del peronismo alejado de la gente en la Provincia, reposicionando un espacio que busca volver a representar los valores, principios y representación.

Moisés prioriza así la reconstrucción del Partido Justicialista por encima de sus aspiraciones personales, luego de semanas en las que buscó, desde el diálogo y las propuestas, llegar a una lista de consenso de todos los sectores que componen el variopinto peronismo en Jujuy, en los que ella se destaca por ser la única representante de la oposición por Jujuy en el Senado de la Nación.

“El Dr. De Aparici reúne las condiciones necesarias para encarar la reconstrucción del justicialismo jujeño por su capacidad de diálogo, su visión de futuro y el respeto que genera entre compañeros de todos los sectores», además de contar con el respaldo de Generación Valiente para asumir ese desafío agregó.

Décadas de retroceso

Señalando que este fracaso en la búsqueda de los acuerdos encuentra explicación hoy en las mismas conductas que «llevaron al PJ a retroceder en los espacios de representación institucional en la provincia, que lo dejaron en su mínimo histórico con sólo 7 diputados provinciales de 48 que componen la Legislatura y 3 intendentes peronistas de 28 municipios. Esto se ve en los números, en la cantidad de concejales que tenía el peronismo y perdió; la banca de diputados nacionales que tenía La Cámpora también», consideró Moisés, poniendo la responsabilidad de estos resultados en la conducción de Rubén Rivarola, quien ahora presenta otra lista en esta disputa.

“Pusimos sobre la mesa de conversaciones distintas alternativas de nombres para el Congreso partidario, la constitución del Consejo y eso expone dos visiones del peronismo del futuro: uno que decide seguir negociando y obstaculizando la construcción de un peronismo que le pueda ganar al radicalismo y uno que se planta y que quiere definir la estrategia electoral para ganar en 2027”, explicó.

Finalmente, Moisés insistió en que se impone “una autocrítica genuina” para mirar al Jujuy del futuro y llamó a “no fingir demencia sobre los errores y las malas prácticas que nos trajeron a este escenario”.

La Lista 10

Generación Valiente tiene presencia provincial completa, con 716 candidatos en todas las categorías que exige la Carta Orgánica del Partido Justicialista, y 9900 avales de todos los departamentos. Los nombres más destacados son: Carlos de Aparici, encabezando la lista del Consejo Provincial, Sergio Juárez, Silvina Villada, Javier Rodríguez y Julio Moisés.

Como congresales provinciales de los diferentes departamentos figuran: Carolina Moisés, encabezando San Pedro, Timo Cruz del Departamento Ledesma, Gustavo Oropeza y Gladis Mamani del Departamento El Carmen; el Dr. Daniel Ávalos, la lista de congresales de Humahuaca, cubriendo así toda la provincia también con las listas de Consejos Departamentales.

Para el Congreso Nacional del Partido Justicialista encabeza Mario Vega junto a Felipa Mamani, Marcelo Garzón, Daniela Liborio, David Sandoval, Tucuta Gordillo, Dr. Gory Omar Vera, el Profesor Juan Carlos Liquín, Alvaro Mendoza, Roberto Repezza y Florencia Palavecino, entre otros.