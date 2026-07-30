Inauguraron la Sala de Simulación del Consejo Médico de Jujuy para fortalecer la capacitación profesional

El espacio permitirá prácticas, entrenamiento y actualización de los profesionales de la salud.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, asistió este jueves a la apertura oficial de la Sala de Simulación del Consejo Médico de la provincia, espacio destinado al fortalecimiento de la capacitación, el entrenamiento y la actualización de los profesionales de la salud.

“Quiero destacar este logro del Consejo, muy importante para el sistema sanitario de la provincia que abre la posibilidad para que nuestros médicos, con enorme vocación, puedan hacer prácticas y sumar entrenamiento”, sostuvo Manzur y agregó que “en el contexto en el que estamos, siempre con la decisión del señor gobernador Carlos Sadir de apostar fuertemente a la salud pública y con nuestra carrera de Medicina en marcha, este espacio va a ser también clave para la capacitación de los estudiantes una vez que avancen en su cursada”.

El Consejo Médico de Jujuy, cuya comisión directiva encabeza Sergio Barrera Ruiz, recibió en la jornada a referentes de la red pública de hospitales, establecimientos privados y sociedades científicas de la provincia.