Vecinos del barrio San Cayetano participaron de una jornada gratuita de tenis de mesa

La Secretaría de Deportes llevó adelante una propuesta recreativa y formativa en el barrio San Cayetano, acercando la disciplina a niños, jóvenes y adultos mayores.

En el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso al deporte en todo el territorio provincial, la Secretaría de Deportes realizó una jornada de promoción del tenis de mesa en el barrio San Cayetano de San Salvador de Jujuy, en articulación con el Centro Vecinal del sector.

La propuesta se desarrolló durante toda la jornada e incluyó una clase abierta y gratuita de iniciación al tenis de mesa, destinada a niños del barrio, a cargo del referente de la disciplina, David Moyata, quien brindó conceptos básicos, técnicas y herramientas para dar los primeros pasos en este deporte.

Por la tarde, las actividades continuaron con un torneo en el que participaron jóvenes y adultos mayores, generando un espacio de encuentro, integración y recreación para los vecinos.

El subdirector de Deporte Inclusivo de la Secretaría de Deportes, Gonzalo Torres, señaló que la iniciativa forma parte del trabajo territorial que lleva adelante el organismo para acercar propuestas deportivas a toda la comunidad.

«En el marco de las vacaciones de invierno y dentro del programa Invierno ON realizamos esta actividad junto al Centro Vecinal de San Cayetano y el profesor David Moyata, acercando esta disciplina para que niños, adolescentes y adultos mayores puedan conocerla y disfrutarla. Por la mañana se realizó un taller de iniciación y por la tarde desarrollamos un torneo con una convocatoria muy positiva», expresó.

Asimismo, destacó que el objetivo es ampliar la presencia del deporte en los barrios mediante el trabajo conjunto con los centros vecinales.

«Buscamos generar más oportunidades para los vecinos a través de actividades físicas y recreativas. El objetivo que nos marcan el gobernador Carlos Sadir, el ministro Normando Álvarez García y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, es desarrollar el deporte en cada rincón de la provincia, por eso seguimos recorriendo barrios y localidades», afirmó.

Torres agregó que, además de las actividades recreativas, la Secretaría impulsa instancias de capacitación para garantizar la continuidad de las distintas disciplinas en cada comunidad. «Trabajamos con propuestas para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, siempre con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy», indicó.

Fomento al acceso al deporte

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal de San Cayetano, Francisco Huanco, destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Deportes y valoró la posibilidad de incorporar una nueva disciplina al barrio.

«Estamos compartiendo una nueva experiencia deportiva en nuestro salón de usos múltiples. Es un deporte que nunca antes se había practicado en el barrio, donde tradicionalmente se desarrollan actividades como fútbol y vóley, por eso estamos muy contentos», expresó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del organismo provincial y manifestó la intención de dar continuidad a la propuesta. «Ahora trabajaremos para organizar nuevos torneos y lograr que las familias, los chicos y todos los vecinos del barrio San Cayetano puedan conocer y seguir practicando este deporte», concluyó.