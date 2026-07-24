Hubo dos fallecimientos registrados en San Pedro de Jujuy

En San Pedro de Jujuy se registraron dos hechos de personas que perdieron la vida durante el día jueves.

El Comisario Inspector Pablo Montoya confirmó que ayer jueves se registraron dos personas fallecidas en San Pedro de Jujuy.

Uno de los hechos ocurrió a bordo de un colectivo de larga distancia proveniente de la provincia de Salta, donde una mujer mayor de edad viajaba acompañada por un familiar.

Tras la intervención policial y las actuaciones correspondientes, el examen médico determinó que el deceso se produjo por muerte súbita.

El segundo caso tuvo lugar en el casco céntrico de la ciudad, en inmediaciones de un local comercial, donde un hombre mayor de edad sufrió una descompensación.

Pese a los intentos de asistencia, la persona falleció y posteriormente fue examinada por el médico policial, conforme a las actuaciones judiciales de rigor.

Finalmente, Montoya indicó que la Policía de la Provincia mantendrá los operativos habituales de seguridad durante el fin de semana, con controles vehiculares, prevención de picadas ilegales y un dispositivo especial para el Festival de Invierno en San Pedro de Jujuy, coordinado junto a la Municipalidad para garantizar el normal desarrollo del evento.