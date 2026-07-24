Más de 500 personas disfrutaron de una nueva edición de Sabores del Mundo en El Cabildo

La música, la danza y los sabores del mundo convocaron en el Cabildo a medio millar de personas.

Colectividades de Perú, Rusia, Venezuela, Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, Corea, India e Italia compartieron gastronomía, música y danzas en el Cabildo, durante Sabores del Mundo, jornada que celebró la diversidad. El encuentro de colectividades volvió a llenar los patios durante toda la tarde.

Cada colectividad preparó su espacio con platos típicos y elementos de su identidad, en una dinámica que invitó al público a probar, preguntar y conversar.

Danzas, folclore y tango en el escenario

Durante la tarde, el escenario de El Cabildo reunió presentaciones artísticas que reflejaron la identidad de las distintas comunidades. Hubo danzas tradicionales de Bolivia, Paraguay, Perú, India, Italia y Corea, además de propuestas del folclore jujeño, tango argentino e invitados especiales que acompañaron la programación.

La sucesión de números permitió que el público conociera expresiones muy distintas entre sí en un mismo espacio, uno de los rasgos que caracteriza a las propuestas culturales del Ministerio en el casco histórico.

Sabores del Mundo, una propuesta gratuita que volvió a convocar

Con entrada libre y gratuita, familias, vecinos y turistas recorrieron los distintos espacios durante toda la jornada, compartiendo platos típicos, espectáculos y actividades organizadas por las colectividades participantes.

La convocatoria confirmó el interés del público por este tipo de encuentros, que promueven el diálogo entre culturas a través de la gastronomía y las expresiones artísticas. La propuesta volvió a consolidarse como un espacio de integración, donde las tradiciones de distintas comunidades se acercan al público y ponen en valor la diversidad que forma parte de la identidad jujeña. La agenda completa puede consultarse en el sitio del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.