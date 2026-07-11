“Vacaciones con Chulo”: Cronograma de actividades para toda la familia del 13 al 24 de julio

Del 13 al 24 de julio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en marcha una nueva edición de “Vacaciones con Chulo”, un programa que reunirá propuestas culturales, recreativas y artísticas en distintos espacios de la ciudad. La iniciativa invita a vecinos y turistas a compartir espectáculos, talleres, cine, teatro, música y muchas más actividades durante el receso invernal.

Con el propósito de ofrecer una amplia agenda de propuestas para disfrutar durante el receso escolar, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presenta una nueva edición de “Vacaciones con Chulo”, un programa que se desarrollará del 13 al 24 de julio y que reunirá actividades culturales, recreativas y artísticas pensadas para toda la comunidad.

Bajo el lema de encontrar una pequeña pausa para volver a encontrarse, la propuesta busca convertir las vacaciones de invierno en un espacio de encuentro entre familias, amigos y vecinos, promoviendo el acceso a diversas expresiones artísticas y culturales en los centros culturales municipales y otros espacios públicos de la ciudad.

A diferencia de años anteriores, esta edición amplía su alcance y deja de estar dirigida exclusivamente a un rango etario determinado. La programación fue diseñada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de espectáculos de teatro, circo, música, cine, talleres, muestras, paseos culturales, actividades recreativas y propuestas participativas.

La apertura oficial será el lunes 13 de julio, a las 18 horas, en la Glorieta de Plaza Belgrano, con el espectáculo “Humor y Circo”, una propuesta libre y gratuita que marcará el inicio de dos semanas cargadas de actividades.

Entre los espacios que formarán parte de la programación se encuentran el Cine Teatro Municipal Select, el Centro Cultural Jorge Accame, el Centro Cultural Mirentxu Casa Baca, el Centro Cultural Héctor Tizón, el Centro Cultural Éxodo Jujeño, la Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune, el Anfiteatro Las Lavanderas y el Museo de Bellas Artes Jorge Augusto Mendoza, además del Paseo de Invierno organizado por la Dirección de Políticas Socioculturales.

El Cine Teatro Select ofrecerá funciones teatrales, espectáculos infantiles, presentaciones musicales, una muestra fotográfica y un espectáculo de danza. En tanto, el Centro Cultural Jorge Accame será sede de obras de teatro, proyecciones de cine, muestras de talleres y un encuentro internacional de danza y percusión afroguineana.

Por su parte, el Centro Cultural Mirentxu Casa Baca abrirá sus puertas con talleres de percusión, guitarra, títeres y literatura, canto y ajedrez para las infancias, mientras que el Centro Cultural Héctor Tizón sumará exposiciones de arte, ciclos musicales, teatro y nuevos talleres.

La programación también incluye conciertos en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, encuentros de folklore y milonga, teatro y espectáculos infantiles en la Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune, además de las actividades permanentes del Anfiteatro Las Lavanderas y del Museo de Bellas Artes Jorge Augusto Mendoza, que permanecerá abierto durante todo el receso.

Como parte de esta propuesta integral, la Dirección de Políticas Socioculturales desarrollará durante los días de vacaciones el tradicional Paseo de Invierno, actividades recreativas y culturales para toda la familia.

Desde la Municipalidad invitaron a vecinos, vecinas y turistas a sumarse a esta nueva edición de “Vacaciones con Chulo”, una iniciativa que busca fortalecer el encuentro comunitario a través del arte, la cultura y el disfrute de los espacios públicos, ofreciendo alternativas gratuitas y accesibles para vivir unas vacaciones de invierno diferentes en San Salvador de Jujuy.

La programación se difundirá de manera progresiva a través de las redes sociales de Cultura Muni Jujuy y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invitando a la comunidad a seguir las publicaciones para conocer cada una de las propuestas que integran esta nueva edición de “Vacaciones con Chulo”, con sus respectivos horarios, espacios y actividades para disfrutar en familia durante el receso invernal.