El gobernador Sadir inauguró el 1er. polideportivo inclusivo en el barrio San Pedrito

El gobernador Carlos Sadir inauguró un nuevo espacio deportivo y recreativo en el barrio 530 Viviendas, una obra que promueve la inclusión, la accesibilidad y el encuentro comunitario.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del nuevo polideportivo del barrio 530 Viviendas, en San Pedrito, un espacio concebido para garantizar el acceso al deporte, la recreación y la integración de toda la comunidad, especialmente de personas con discapacidad.

La obra forma parte del Plan de Mejoras de Clubes Deportivos y Espacios Recreativos que impulsa el Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Arquitectura, con el objetivo de fortalecer los espacios públicos destinados al deporte y la vida comunitaria en toda la provincia.

Durante el acto, Sadir destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno, el Centro Vecinal y los vecinos para concretar este proyecto, y valoró especialmente el compromiso de la comunidad con el crecimiento del barrio.

«Este espacio tiene que ver con el deporte, con la salud y con la recreación, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos», expresó el mandatario provincial.

Asimismo, resaltó que el polideportivo fue diseñado incorporando criterios de accesibilidad que permiten el desarrollo de actividades deportivas adaptadas, favoreciendo la participación de todas las personas.

«Queremos seguir construyendo obras que contemplen la inclusión y que permitan que quienes practican deportes adaptados puedan utilizar plenamente estas instalaciones», señaló.

El gobernador también convocó a los centros vecinales de toda la provincia a continuar gestionando proyectos junto al Estado, remarcando que «la mejor manera de hacer progresar nuestras ciudades es trabajando de forma articulada, dialogando y sumando esfuerzos entre vecinos, instituciones y gobiernos».

Un espacio para el deporte adaptado

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, explicó que el proyecto surgió a partir de una demanda del barrio y fue adaptado especialmente para responder a las necesidades de quienes practican deporte adaptado.

Detalló que el nuevo polideportivo incorpora una superficie especialmente preparada para el desplazamiento de sillas de ruedas, con juntas selladas para evitar desniveles, además de sectores destinados a la espera y circulación de los deportistas, iluminación integral, cerramiento perimetral, nuevas veredas y equipamiento urbano.

«Puede parecer una obra pequeña, pero para el barrio representa muchísimo. Pensamos un espacio seguro, accesible y con condiciones para que todos puedan practicar deporte», afirmó.

Stanic indicó además que esta inauguración se enmarca en un plan provincial que durante 2025 permitió ejecutar más de 50 obras deportivas y recreativas y que continuará este año con nuevos polideportivos en distintos puntos de Jujuy.

Refacción integral

Las obras en el barrio 530 Viviendas comenzaron en mayo e incluyeron la reconstrucción integral de la superficie deportiva, nivelación del terreno, nuevo hormigonado, cerramiento perimetral, iluminación LED, veredas accesibles con sistema podotáctil, bancos, equipamiento deportivo y espacios preparados para actividades recreativas y culturales.

Con esta intervención, el barrio cuenta con el primer polideportivo inclusivo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, consolidando una política pública orientada a ampliar el acceso al deporte, promover la integración y fortalecer los espacios de encuentro para toda la comunidad.