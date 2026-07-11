Con gran convocatoria se realizó la 11ª edición de la maratón «Las paredes cuentan”

El evento, organizado por el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, transformó las calles del casco céntrico histórico en un escenario donde el atletismo y la arquitectura se encontraron para celebrar el 9 de Julio.

La edición de este año contó con tres modalidades diferenciadas: un circuito competitivo de 10K (bajo la certificación JUJ1112RCZ), un circuito participativo de 4K para aficionados y una categoría especial para infantiles, permitiendo así la participación de toda la familia en esta propuesta de cultura urbana responsable y sostenible.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Altea, destacó el acompañamiento institucional a esta iniciativa que ya se encuentra consolidada en el calendario de la ciudad. Altea subrayó la importancia de fomentar hábitos saludables y el deporte, especialmente en un día festivo para la comunidad. Al respecto, el funcionario expresó: “quiero agradecer al colegio de arquitectos porque siempre están inquietos y tan vinculados a la dinámica de la ciudad, especialmente en este feriado de 9 de Julio, el Día de la Patria, y a los vecinos que eligieron venir a correr un poco, a hacer deporte, y a participar en esta maratón que conjuga deporte, urbanismo e historia”.

Por su parte, el subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, brindó detalles sobre la logística y el despliegue técnico necesario para garantizar el éxito de la competencia. Caliva remarcó la participación de los profesores de la Dirección General de Deportes, como “banderilleros” desplegados a lo largo de los circuitos para orientar a los corredores, y el trabajo conjunto con el área de Tránsito para proteger la integridad física de los participantes. En cuanto al nivel deportivo de la jornada, señaló: “este circuito está certificado, así que para que los corredores que vienen ya con cierta trayectoria, que vienen compitiendo en distintas carreras, sepan que este este circuito está certificado”, y enfatizó, “suma muchísimo al desarrollo del deporte y al crecimiento”.

Desde la organización, la arquitecta Marcela Pérez explicó que el espíritu de la maratón “Las paredes cuentan…” busca que los ciudadanos recorran San Salvador de Jujuy desde una perspectiva diferente, reconociendo el valor de los espacios que construyen la identidad colectiva. Pérez detalló que el circuito de 10K permite apreciar edificios emblemáticos como la Casa de Gobierno, la antigua Estación de Trenes, la Plaza Belgrano y el Colegio del Huerto, entre otros 60 puntos de valor patrimonial relevados en el casco céntrico. Sobre la misión de esta edición, manifestó: “apuntamos poner sobre la mesa el concepto del cuidado del patrimonio arquitectónico de la ciudad y comprometer a la sociedad en su conjunto, en su resguardo”.