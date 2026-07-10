Vaca Muerta: Empresa vinculada al dueño del Inter Miami ganó una obra de u$s1.200 millones y dejó atrás a Techint

Una empresa vinculada al dueño del Inter Miami presentó la mejor oferta para una obra de u$s1.200 millones en Vaca Muerta y desplazó a Techint-Sacde

El desarrollo de Argentina LNG, uno de los proyectos más ambiciosos para potenciar las exportaciones de gas desde Vaca Muerta, dio un paso clave con la selección de la oferta económica para construir dos ductos estratégicos. El consorcio integrado por Pumpco, subsidiaria de la estadounidense MasTec, resultó ganador de la compulsa y dejó en el camino a la propuesta presentada por Techint-Sacde.

La adjudicación aún debe formalizarse y se espera que ese proceso concluya dentro de los próximos 20 a 30 días. Una vez firmados los contratos, comenzará una de las obras de infraestructura más relevantes para el desarrollo del proyecto Argentina LNG.

La primera adjudicación de la empresa de Jorge Mas en el país

Pumpco integra el grupo estadounidense MasTec, compañía presidida por Jorge Mas, empresario que comparte la propiedad del Inter Miami, el club estadounidense donde juega Lionel Messi.

MasTec es uno de los mayores contratistas de infraestructura de Estados Unidos y registra una facturación anual cercana a los u$s14.300 millones. Sin embargo, hasta ahora no había logrado quedarse con ninguna licitación en la Argentina.

Antes de este proceso, la empresa había participado en concursos para la reversión del Gasoducto Norte, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el ducto promovido por Southern Energy, aunque en todos los casos quedó relegada.

En esta oportunidad, la firma se presentó junto a la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos, conformando el consorcio que terminó ofreciendo la propuesta económica más competitiva para una obra estimada en u$s1.200 millones.

Cómo será la infraestructura de Argentina LNG

Detrás de esta iniciativa se encuentra la alianza conformada por YPF, ENI y XRG, empresas que impulsan el desarrollo de Argentina LNG y que llevaron adelante la licitación para seleccionar al contratista de esta etapa.

La infraestructura prevista incluye dos sistemas de transporte de gran escala: un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas. Ambos recorrerán aproximadamente 527 kilómetros entre Meseta Buena Esperanza y Sierra Grande.

Una vez finalizados, permitirán trasladar la producción de gas de Vaca Muerta hasta la costa atlántica, donde se proyectan las futuras instalaciones destinadas a la exportación de gas natural licuado (GNL).

Techint-Sacde volvió a quedarse sin una obra clave

Para la alianza integrada por Techint y Sacde, el resultado significó un nuevo revés en una de las áreas estratégicas del negocio energético.

Semanas atrás, el mismo consorcio tampoco había logrado imponerse en la licitación para construir el ducto impulsado por Southern Energy, iniciativa promovida por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

De esta manera, la sociedad encabezada por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin acumuló dos derrotas consecutivas en proyectos vinculados con la futura exportación de gas natural licuado desde Vaca Muerta.

Una subasta electrónica definió al ganador

La elección del contratista no se resolvió mediante el esquema tradicional de apertura de sobres. En esta oportunidad se utilizó una subasta inversa electrónica, una herramienta inédita hasta ahora en proyectos energéticos de la cuenca neuquina.

Antes de llegar a esa instancia, los oferentes debieron superar una evaluación técnica. Recién entonces quedaron habilitados para participar de una puja digital en la que cada empresa fue mejorando sucesivamente su propuesta económica.

Durante todo el proceso, los participantes desconocían cuál era la oferta presentada por su competidor e incluso ignoraban si el otro consorcio seguía activo o había decidido retirarse de la licitación.

Fuentes vinculadas al proceso aseguraron que este sistema permitió alcanzar «el monto más competitivo» para ejecutar la obra.

El precio terminó siendo determinante

Más allá de la trayectoria de los grupos que participaron de la compulsa, la decisión terminó apoyándose principalmente en el aspecto económico.

El consorcio integrado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos presentó la propuesta más conveniente y logró imponerse frente a Techint-Sacde, una sociedad que llegaba con amplia experiencia en obras vinculadas al desarrollo energético.

El desenlace vuelve a mostrar una tendencia que comenzó a repetirse en distintas licitaciones relacionadas con Vaca Muerta: la creciente presencia de empresas internacionales capaces de competir con estructuras de costos diferentes a las de las constructoras locales.

La próxima licitación que volverá a enfrentar a proveedores

La adjudicación de la obra civil representa apenas una de las etapas previstas dentro del proyecto Argentina LNG.

El siguiente paso será definir quién suministrará los caños que demandarán ambos ductos, una contratación que podría ponerse en marcha hacia fines de este mes.

Allí volverán a cruzarse fabricantes argentinos y compañías del exterior. Entre los posibles oferentes aparece Tenaris, perteneciente al Grupo Techint, que buscará recuperarse después de haber quedado fuera de otra licitación vinculada a la provisión de tuberías para un proyecto de exportación desde Vaca Muerta.

(iprofesional)