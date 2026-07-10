Advertencia para las vacaciones de invierno: «El 70% de la red vial está en mal estado»

Se acercan las vacaciones de invierno y desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional alertaron que las rutas están en mal estado.

Cerca de las vacaciones de invierno que suponen un gran aumento del movimiento vehicular por las rutas nacionales y provinciales hacia distintos destinos turísticos del país, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) alertaron que el 70% de la red vial se encuentra en mal estado.

Vacaciones de Invierno, con más precaución

El secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), Fabián Catanzaro, salió a denunciar en las últimas horas y en la previa al fin de semana largo por el 9 de Julio, la situación crítica que atraviesa el sector en materia de obras públicas y mantenimiento de la red vial argentina.

Según Catanzaro, las rutas argentinas sufren por la desinversión que golpea a distintas áreas, lo que asegura que ya se detectó durante las últimas vacaciones de verano.

“Estamos en un triste nivel histórico en vialidad nacional, hoy tenemos un 70% de la red vial en mal estado ”, denunció Catanzaro y apuntó contra el abandono presupuestario.

“En todo el país no hay provincia, ni ruta nacional que se salve”, puntualizó.

De cara a las vacaciones de invierno y especialmente a la circulación en las rutas del Sur del país, el dirigente destacó que en esa región del país la falta de insumos mínimos es mayor y mencionó que faltan elementos para despejar caminos: “En este invierno, nuestros compañeros que están con la actividad invernal, hoy prácticamente no tienen ni cuchillas ni solución salina, para hacer el trabajo de despeje de nieve”.

¿Plata del Estado para las privatizaciones?

Catanzaro también se refirió al proceso licitatorio que impulsa Javier Milei para privatizar las rutas argentinas con la meta de concesionar 20 mil kilómetros, pero advierte que el proceso implica el aporte de fondos públicos y no solo de inversiones privadas.

“Están adjudicando las concesiones y nos dijeron que era con inversión privada, pero metieron al Banco de Comercio Exterior que depende de Economía, prestamistas de las empresas que tomen las obras con tasas preferenciales o dos años de gracia para devolver la plata. A su vez, de garantía ponen un fondo pyme de garantía”, resumió Catanzaro.

En esa línea, el dirigente advirtió que “la explosión de obras que algunos empresarios están hablando, no va a suceder”. “Hoy hay una gran incertidumbre porque el gobierno no plantea un esquema de gestión porque el gobierno solo plantea o traspasos a concesiones privadas, o a las provincias”, sintetizó.

Por último, el titular de la Fepevina recordó que los despidos en el área afectan también al mantenimiento de las rutas y destacó que se perdió el 25% de la fuerza laboral en Vialidad, de un promedio de 5.600 empleados calificados a menos de 4.200.

“Se han ido trabajadores especializados y capacitados. Si sumamos la baja de personal y el recorte presupuestario, nos dejan una vialidad nacional muy debilitada para poder salir a hacer nuestras tareas”, concluyó.

(Urgente24)