Evacuan a más de 95.000 personas por intensas lluvias en Pekín

Un total de 95.657 personas de 36.279 hogares en Pekín habían sido evacuadas hasta las 17:00 horas de este viernes, cuando las autoridades intensificaron las medidas de control de inundaciones y llevaron a cabo reubicaciones de emergencia en preparación para las fuertes lluvias.

Una nueva ronda de intensas lluvias comenzó a azotar la ciudad hoy, con una precipitación promedio que alcanzó los 12 milímetros de las 08:00 a las 17:00 horas, de acuerdo con la oficina municipal de control de inundaciones de Pekín.

En Pinggu cayeron 164 milímetros

La precipitación más intensa se registró en un mercado del distrito suburbano de Pinggu, donde llegó a 164 milímetros.

Todos los embalses grandes y medianos de la ciudad están operando por debajo de sus límites superiores de nivel de agua, informó Xinhua en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades meteorológicas locales pronostican lluvias torrenciales y aguaceros fuertes aislados para esta noche y durante la madrugada.

Se esperaba que las lluvias de moderadas a torrenciales continúen hasta el sábado.

Se aconsejó a los residentes reducir las actividades al aire libre y seguir de cerca las advertencias meteorológicas y las actualizaciones de emergencia.

Agencia NA