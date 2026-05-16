UTEDYC Jujuy brindó capacitación contra el trabajo infantil: “Seamos la voz de los niños”

La Seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) brindó una capacitación contra el trabajo infantil con el mensaje: “Seamos la voz de los niños, no cerremos los ojos…!! participemos y denunciemos”.

La Seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) brindó una capacitación contra el trabajo infantil con el mensaje: “Seamos la voz de los niños, no cerremos los ojos…!! participemos y denunciemos”.

UTEDYC Jujuy informó que la jornada de capacitación se realizó el miércoles 13 de mayo, a cargo de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

La jornada contempló la entrega de certificados de asistencia y la convocatoria estuvo encabezada por la secretaria general, Mariana Mejía Sarmiento, y la Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Jujuy.

El encuentro abordó contenidos vinculados a la prevención y erradicación del trabajo infantil. En ese sentido, el material de capacitación definió: “Es trabajo infantil toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas, por debajo de la edad mínima de admisión de empleo”.

Asimismo, el contenido de la formación también destacó que en Argentina la Ley Nacional N° 26.390 “prohíbe el trabajo de niños y niñas (menores de 16 años)” y “protege el trabajo de adolescentes (entre 16 y 17 años de edad.)”.

La capacitación incluyó además referencias a derechos de niños, niñas y adolescentes, campañas de sensibilización, fiscalización, denuncias, intervención de COPRETI y sanciones ante infracciones vinculadas al trabajo infantil.