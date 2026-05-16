Salud mental: San Salvador de Jujuy fortalece la prevención del suicidio con capacitaciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició una nueva edición de formación de promotores para la prevención y posvencion de suicidio, a través de una capacitación certificada que busca fortalecer el abordaje comunitario de la salud mental y generar herramientas de acompañamiento y contención.

De la apertura de la jornada en el Colegio de Ingenieros, participó el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien valoró el trabajo y compromiso sostenido del equipo de salud mental y, “la intención de generar una comunidad saludable, atentos a la preocupación creciente de la sociedad frente al aumento de los índices de suicidio, especialmente en jóvenes”.

En este contexto, destacó la importancia de la convocatoria “porque refleja el interés y la preocupación de la comunidad, donde muchas veces las angustias, las depresiones y la situación cotidiana generan escenarios preocupantes, por lo que requiere seguir formando promotores de prevención”, afirmó Muro.

Por ultimo aseguró que, “desde el municipio este tipo de espacios apuntan a consolidar una comunidad más saludable y comprometida con el acompañamiento y la prevención hacia la comunidad”.

Luego la jefa del Departamento de Salud Mental, Adriana Bellman, destaco la gran cantidad de inscriptos en la 14 edición del curso, ” son más de 100 personas inscriptas y estamos muy contentos por el abordaje de la temática y el interés de los presentes”, expresó.

Añadió que “la formación se desarrollará en siete encuentros, de los cuales, cuatro son jornadas de contenidos, una instancia evaluativa, un recupera torio y posteriormente la entrega de certificados”.

Por su parte, el psicólogo del equipo técnico profesional, Gabriel Tormo, puntualizó que, “las capacitaciones se realizan desde el año 2016, y contamos con más de mil promotores egresados”.

Subrayó, además, “el compromiso de la comunidad es fundamental para abordar estas problemáticas tan sensibles que atraviesan a la sociedad y que hacen a la salud mental”. Y resaltó que, “tras la pandemia se visibilizó aún más el tema de la salud mental por lo que se incrementó el interés de la población por interiorizarse y capacitarse en salud mental y prevención, con la finalidad de fomentar una comunidad más saludable”.