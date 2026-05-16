Sindicalistas jujeños fueron detenidos en la provincia de Salta

Hubo demorados y secuestro de armas ante una alerta por posible enfrentamiento entre sindicalistas en Salta

El trabajo preventivo de seguridad se desarrolló en distintos puntos de la provincia. Estaba prevista la llegada de gremialistas al “Lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca” del sindicato de petróleo y gas que se llevó a cabo en General Güemes.

Por esta razón once personas fueron puestas a disposición de la Justicia, ocho de las cuales son oriundas de Mendoza y circulaban en camionetas particulares.

Ayer la Policía de Salta realizó un importante operativo preventivo de seguridad en distintos puntos de la provincia tras recibir una alerta por un posible enfrentamiento armado entre sindicalistas en el marco del “Lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca” del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, realizado en General Güemes.

De acuerdo al informe publicado por el portal “HolaSalta.com”, el trabajo preventivo se desarrolló durante varias horas con la participación de efectivos de distintas unidades especiales y jurisdiccionales sobre rutas provinciales y nacionales.

En ese contexto, sobre Ruta Nacional 9/34, antes del acceso a General Güemes, fueron interceptadas dos camionetas particulares en las que se desplazaban ocho personas identificadas como sindicalistas oriundos de Mendoza, quienes se dirigían al encuentro gremial.

Tras la requisa correspondiente, los efectivos secuestraron 3 armas de fuego de distintos calibres, 2 rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos de distintos calibres, bates, “miguelitos” y documentación de legitimo usuario de ANMaC y RENAR. Los ocupantes fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

Asimismo, en el sector de Río Las Pavas se realizó el control de un colectivo con destino a la actividad sindical, en el que viajaban 40 pasajeros provenientes del interior de Salta y de Jujuy. Durante la inspección se secuestraron armas blancas y tres personas fueron demoradas.

Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes. Coordinaron el operativo el jefe de Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo y el director general de Seguridad, Luis Ríos.