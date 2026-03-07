USA e Israel buscan un levantamiento kurdo para debilitar Teherán

La estrategia de USA e Israel para un levantamiento kurdo en Irán enfrenta el escepticismo de las milicias locales ante el temor de una traición geopolítica.

Agencias de inteligencia de Israel y la CIA de USA intensificaron contactos con grupos militantes en el Kurdistán para incitar el levantamiento de los kurdos en Irán. Según Meduza y Reuters, el objetivo es fracturar el control de la República Islámica mediante una insurgencia armada en las fronteras.

En camisa de once varas: El arriesgado plan de Netanyahu para fracturar el mapa de Irán

Meterse «en camisa de once varas» define con precisión la incursión israelí y estadounidense en el avispero del Kurdistán. No se trata de una misión de liberación, sino de una táctica de distracción: armar a grupos como el Partido de la Vida Libre del Kurdistán para que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) deba abandonar sus frentes externos y centrarse en no perder el control de provincias como Azerbaiyán Occidental.

Kurdos, la alianza estratégica

La Casa Blanca y el gobierno israelí han puesto la mira en agrupaciones como el Partido de la Vida Libre del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán Iraní. Estos grupos, radicados en el Kurdistán iraquí, habrían formado una alianza de hasta 8,000 combatientes para capturar ciudades estratégicas como Piranshahr y Oshneviyeh. El plan operativo contempla que aviones estadounidenses e israelíes bombardeen posiciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), despejando el camino para la ofensiva terrestre kurda.

Sin embargo, el levantamiento kurdo en Irán se topa con un muro de desconfianza histórica. El antecedente de Rojava en Siria, donde las fuerzas kurdas fueron abandonadas por la administración de Donald Trump tras combatir al Estado Islámico, pesa en la memoria colectiva. Los líderes regionales temen que el apoyo occidental sea meramente instrumental para desviar la atención de Teherán hacia sus regiones periféricas.

Desmemoriado, Netanyahu apela a una alianza énica contra Irán

La ofensiva no se limita a las montañas del noroeste. Benjamin Netanyahu ha dirigido sus discursos a un Irán fragmentado, apelando no solo a los kurdos, sino también a los ahwazíes en el sur —zona rica en petróleo— y a los baluchis en el sureste. Mientras Donald Trump presiona personalmente a los líderes del Kurdistán iraquí para intervenir, Irán responde con ataques directos a bases extranjeras en suelo iraquí.

La meta final no parece ser el derrocamiento total del régimen, sino una guerra de desgaste. Al armar a las minorías con drones y sistemas de defensa, USA e Israel buscan que el levantamiento kurdo en Irán obligue a la Guardia Revolucionaria a abandonar sus frentes externos para contener una guerra civil interna que, por ahora, los propios kurdos miran con cautela.

(Urgente24)