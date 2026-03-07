Rusia estaría dando información militar a los iraníes

Este viernes comenzó a circular la información de que Rusia se está involucrando en forma más concreta en la guerra de Oriente Medio.

Fuentes de inteligencia revelaron al diario estadounidense Washington Post que el gobierno de Vladimir Putin habría suministrado a las fuerzas de Irán información sobre potenciales objetivos de Estados Unidos en la región, incluida la localización de navíos y aviones

Rusia y China mantienen desde hace mucho tiempo vínculos diplomáticos y comerciales con Irán. Pero es el Kremlin el que tiene estrechos lazos militares con la República Islámica.

De hecho, las fuerzas rusas en Ucrania utilizan drones y misiles iraníes en sus ataques, que son de bajo costo y muy efectivos.

En la guerra del este de Europa, la situación es inversa: es Estados Unidos el que brinda información a Ucrania sobre potenciales objetivos rusos.

En la Casa Blanca minimizaron el tema este viernes. “Claramente no marca una diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando completamente”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Estamos alcanzando los objetivos militares de esta operación, que va a continuar”, agregó, tratando de restarle relevancia.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró por su parte que Rusia no era “un factor” en la guerra contra Irán. Sin embargo, el tema preocupa a los jefes militares estadounidenses.