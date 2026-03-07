Luis Caputo incorporó a un economista uruguayo al Ministerio de Economía

Se trata de Ernesto Talvi, quien fundó un movimiento interno del Partido Colorado. Además, fue candidato a presidente, senador y Canciller en su país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la incorporación del economista uruguayo, Ernesto Talvi, a su equipo. «Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” remarcó en un posteo en la red social X.

La llegada de Talvi se da en un contexto de cambios en el Gobierno. Durante la última semana, se confirmó la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Economía y de Sebastián Amerio, como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación.

Quién es Ernesto Talvi, el economista uruguayo que Caputo sumó a su equipo

El número dos del equipo de Caputo, José Luis Daza, también se hizo eco de la llegada del economista uruguayo y aseguró que el mismo tiene «una destacadísima trayectoria como académico, policymaker e investigador en organismos internacionales». Y hasta el presidente Javier Milei celebró la reciente incorporación, compartiendo el tuit del ministro junto a un breve mensaje:»TMAP. ¡VLLC!».

Desde el Palacio de Hacienda confirmaron la incorporación de Talvi como asesor del equipo económico. El economista uruguayo combina una extensa trayectoria académica con una marcada vocación política, que se consolidó especialmente a partir de 2018, cuando fundó el movimiento liberal-progresista “Ciudadanos”, dentro del Partido Colorado de Uruguay.

Antes de aceptar este nuevo rol, Talvi se desempeñaba como investigador visitante en el Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, institución dirigida por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

En paralelo, también mantiene actividad académica como investigador del Real Instituto Elcano, en España. A lo largo de su carrera, además, condujo la iniciativa de Política Económica y Social para América Latina de la Brookings Institution, con sede en Washington.

Su perfil político se volvió más visible durante los últimos años en Uruguay. Fue candidato presidencial, resultó electo senador y posteriormente asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en 2021 decidió retirarse de la actividad política.

En cuanto a su formación, Talvi es Doctor en Economía y Master en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de Licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Durante la década del noventa ocupó el cargo de jefe del Banco Central del Uruguay en el marco del programa de estabilización de aquellos años y también dirigió la Iniciativa para América Latina de Brookings Institution.

Qué opinaba Ernesto Talvi sobre la economía argentina

En noviembre de 2025, Talvi brindó una entrevista con el diario La Nación en la que analizó el proceso de estabilización macroeconómica en Argentina y lo comparó con la experiencia uruguaya.

“El programa de estabilización uruguayo culminó en siete años y medio con una inflación de un dígito. Se pasó de una inflación de 140 a 40 por ciento en dos años, parecidísimo a la Argentina, y para bajar de 40 a 1 dígito, demoramos cinco años y medio. Fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita”, señaló Talvi.

En esa misma línea, advirtió sobre los riesgos de acelerar el proceso de desinflación mediante herramientas demasiado exigentes para la economía.

“Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan”.

Al referirse al caso argentino, el economista también subrayó la importancia de la estabilidad institucional y de mantener reglas de juego consistentes a lo largo del tiempo. Según planteó, los consensos básicos son clave para sostener políticas económicas de largo plazo.

«Las sociedades no se reinventan cada cuatro años, sino que evolucionan y que es necesario que el país se ponga de acuerdo en cuestiones básicas». En este sentido, sentenció: “Vaca Muerta es un éxito justamente, entre otras cosas, por la continuidad de las reglas de juego desde Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, Milei, sin coalición política, el plan es inviable”.