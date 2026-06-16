Uruguay sufrió, reaccionó en el final y rescató un empate ante Arabia Saudita

La Celeste igualó 1-1 en su debut en el Mundial 2026 luego de remontar una desventaja en el segundo tiempo.

Uruguay comenzó su participación en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una mejor versión en la segunda mitad y logró rescatar un punto luego de irse al descanso en desventaja.

El encuentro arrancó con pocas situaciones de peligro y una disputa equilibrada en la mitad de la cancha. Arabia Saudita intentó asumir el control de la pelota durante los primeros minutos, mientras que Uruguay generó su primera aproximación a los 4 minutos con un remate lejano de Maxi Araújo que fue controlado sin inconvenientes por Mohammed Al-Owais.

La respuesta saudí llegó a los 17 minutos mediante un disparo de Salem Al-Dawsari desde afuera del área que no inquietó a Fernando Muslera. Con el correr de los minutos, la Celeste comenzó a acercarse con mayor frecuencia. A los 29, Federico Viñas ganó de cabeza dentro del área y exigió una intervención del arquero rival, aunque la acción fue invalidada por una infracción ofensiva.

Uruguay volvió a pisar el área a los 35 minutos, pero el árbitro sancionó una falta de Darwin Núñez sobre Al-Owais. Poco después, Muslera intervino con seguridad para rechazar un intento de Abdulelah Al-Amri.

Cuando parecía que la primera etapa terminaba sin goles, Arabia Saudita encontró la ventaja. A los 40 minutos, Muslera contuvo un cabezazo de Mohamed Kanno, pero dejó un rebote que fue aprovechado por Al-Amri, quien definió debajo del arco para establecer el 1-0.

La desventaja obligó a Bielsa a mover el banco durante el entretiempo. Agustín Canobbio ingresó por Darwin Núñez y Juan Manuel Sanabria reemplazó a Matías Viña. Los cambios le dieron otra energía al conjunto uruguayo, que salió decidido a buscar el empate.

Viñas tuvo dos oportunidades claras en los primeros minutos del complemento. Primero con un cabezazo que encontró nuevamente la respuesta de Al-Owais y luego con otro frentazo que pasó muy cerca del poste.

La insistencia uruguaya estuvo cerca de dar resultado a los 60 minutos. Manuel Ugarte remató desde media distancia, el arquero alcanzó a desviar y la pelota terminó golpeando en el palo. El arquero saudí volvió a destacarse minutos más tarde al despejar un tiro libre ejecutado por Federico Valverde.

A los 69 minutos, Bielsa apostó por Nicolás De La Cruz en lugar de Ugarte para darle mayor movilidad al mediocampo. La modificación resultó clave para mantener la presión sobre el rival.

El empate llegó a diez minutos del final. Tras un cabezazo de Viñas contenido por Al-Owais, Maxi Araújo capturó el rebote y sacó un potente remate que se transformó en el 1-1.

Con el marcador igualado, Uruguay mantuvo la iniciativa y buscó la victoria hasta el último instante. Arabia Saudita se refugió cerca de su área y sostuvo el resultado gracias a nuevas intervenciones de Al-Owais, que le negó el gol a De La Cruz y luego a Valverde durante el tiempo agregado.

El árbitro añadió siete minutos, pero la resistencia saudí se mantuvo firme y el resultado no volvió a modificarse. Así, Uruguay sumó su primer punto en el torneo y dejó al Grupo H completamente equilibrado, ya que los cuatro seleccionados terminaron la jornada con una unidad.

En la próxima fecha, la Celeste enfrentará a Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita se medirá con España. (A24)