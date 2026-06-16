Sadir destacó la inversión privada del hotel Amérian que sumará 200 plazas hoteleras a Jujuy

El emprendimiento incorporará 200 plazas hoteleras a la provincia y contribuirá a consolidar a San Salvador de Jujuy como sede de grandes eventos y destino turístico de referencia.

El gobernador Carlos Sadir recorrió junto a directivos del Grupo Villanueva la obra del nuevo hotel Amérian Jujuy, un importante proyecto de inversión privada que ampliará la capacidad de alojamiento de la provincia y fortalecerá el desarrollo turístico local.

Durante la visita, Sadir destacó el impacto que tendrá este emprendimiento para el crecimiento de la actividad turística y el posicionamiento de la capital jujeña como destino para eventos corporativos y de gran convocatoria.

“Recorrí junto a directivos del Grupo Villanueva la obra del nuevo hotel Amérian Jujuy. Un proyecto privado que suma 200 plazas hoteleras a la provincia”, expresó el mandatario.

Asimismo, remarcó que Jujuy atraviesa un proceso sostenido de crecimiento en materia turística, lo que genera la necesidad de seguir ampliando y jerarquizando la infraestructura disponible para visitantes y organizadores de eventos.

San Salvador de Jujuy, un destino en crecimiento

“Somos una provincia que no para de recibir turistas y de ser sede de grandes eventos corporativos. Necesitamos más proyectos como este que jerarquicen a San Salvador como destino, para que nuestra oferta turística sea cada día más competitiva”, afirmó.

La construcción del nuevo hotel representa una apuesta significativa del sector privado al desarrollo económico y turístico de Jujuy, acompañando el crecimiento de la demanda y contribuyendo a la generación de empleo y nuevas oportunidades para la provincia.