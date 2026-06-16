El Tren Solar superó el 95% de ocupación y se consolida como uno de los grandes atractivos de Jujuy

El Tren Solar se anticipa a la temporada de invierno con su tercer fin de semana largo consecutivo de alta ocupación.

La experiencia 360° del Tren Solar de la Quebrada volvió a posicionarse entre las actividades más elegidas durante el último fin de semana largo en la provincia y en la Quebrada, alcanzando un 95,% de ocupación, con 403 plazas cubiertas sobre un total de 420 disponibles.

El alto nivel de convocatoria reafirma el creciente interés de turistas nacionales e internacionales por vivir una experiencia que combina paisajes únicos, gastronomía, cultura y la posibilidad de recorrer la Quebrada de Humahuaca a bordo del primer tren turístico solar de Latinoamérica.

Pero este fenómeno también tiene un fuerte componente local: cada vez son más los jujeños que eligen redescubrir su provincia desde otro lugar y aprovechar los fines de semana largos para recorrer la Quebrada a bordo del Tren Solar. Familias, grupos de amigos y parejas encuentran en esta propuesta una nueva forma de disfrutar del patrimonio natural y cultural de Jujuy, con el orgullo de ser protagonistas de un proyecto innovador nacido en la provincia.

La Quebrada y el Tren Solar los más elegidos

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, la Quebrada registró el mayor nivel de ocupación hotelera de la provincia, alcanzando el 66,7%, por encima del promedio general. Le siguieron los Valles con el 55,6%, las Yungas con el 53,9% y la Puna con el 43,2%. Siendo el Tren Solar uno de los recorridos más elegidos.

De esta manera, el Tren Solar continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy, convirtiéndose en una experiencia que emociona tanto a quienes la visitan por primera vez como a quienes la sienten propia y vuelven a elegirla.