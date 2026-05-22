Uruguay realizó la primera eutanasia legal

Una paciente oncológica de 69 años recibió el primer procedimiento tras haber cumplido con todos los pasos de la ley promulgada por el gobierno.

Se realizó la primera eutanasia legal en Uruguay, luego de la entrada en vigencia de la ley pionera que habilitó el procedimiento de muerte digna: se trataba de una paciente oncológica de 69 años que cursa una etapa terminal de la enfermedad.

En el Hospital Policial se cumplió así otro hito en relación a la eutanasia en el país: se llevó a cabo el primer procedimiento tras la reglamentación de la ley y la publicación del protocolo el pasado 21 de abril, hace prácticamente un mes, tras la decisión de la paciente, que se convirtió así en la primera en acceder a la muerte asistida.

La mujer de 69 años era paciente oncológica y cursa una etapa terminal de un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática. Se encontraba internada con cuidados paliativos, pero en los últimos meses decidió dejar de someterse a estudios tratamientos ante el importante avance de la enfermedad.

La eutanasia, una decisión tomada

La paciente cumplió con todos los pasos legales contemplados. El miércoles pasado había firmado el consentimiento para recibir la eutanasia en el Hospital Policial, mientras la decisión la tiene tomada desde enero pasado, con el objetivo de dejar de padecer el sufrimiento que le provoca la enfermedad.

Cabe recordar que la ley 20.431, aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado, establece que el solicitante de la eutanasia debe ser mayor de edad, psíquicamente apto y cursar la «etapa terminal de una patología incurable e irreversible» o que padezcan por ello sufrimientos «insoportables», con «grave y progresivo deterioro» en su calidad de vida. Asimismo, la persona solicitante puede arrepentirse en cualquier etapa del proceso.

Respaldo del sindicato médico

Tras la publicación del protocolo para la implementación de la ley de eutanasia, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) respaldó el procedimiento en tanto garantiza el ejercicio de un derecho de los pacientes bajo «condiciones seguras», con criterios médicos adecuados y una reglamentación que respeta tanto la normativa aprobada como la práctica profesional.

El proceso de implementación cuenta con el aval del gremio, que evaluó positivamente tanto la reglamentación como los aspectos técnicos definidos para su aplicación. El presidente del SMU, José Minarrieta, sostuvo que los fármacos y las vías de administración previstas son adecuados y se ajustan a estándares internacionales, en línea con experiencias de otros países donde la eutanasia ya está regulada.

La normativa “responde a lo que se aprobó como ley” y asegura «la concreción de un derecho ciudadano dentro del sistema de salud», aseguró.

Uruguay, pionero en eutanasia

Vale recordar que la Cámara de Senadores sancionó la ley de eutanasia el 15 de octubre del año pasado, en una discutida sesión donde contó con 20 votos de 31 legisladores presentes, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en aprobar la “muerte digna” por la vía legal.

Tras la posterior promulgación de la norma, ocurrida 15 días después, la reglamentación llegó el pasado 20 de abril, con un Protocolo de Actuación que garantiza el derecho para personas psíquicamente aptas en estado terminal o con deterioro en su calidad de vida y da además la posibilidad de arrepentirse.

Si bien el país es el tercero de la región en permitir la eutanasia, los precursores Colombia y Ecuador lo hicieron a través de un fallos judiciales que permitieron su despenalización, de manera que Uruguay es el primero en hacerlo por la vía parlamentaria.

(Ambito)