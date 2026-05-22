Milton Álvarez: “El Lobo es tranquilidad y confianza de cara al partido en Salta”

En la previa del duelo ante Gimnasia y Tiro de Salta, el arquero de Gimnasia de Jujuy Milton Álvarez, exteriorizó la “confianza” y “tranquilidad” del plantel en la preparación para al duelo del domingo en Salta, teniendo en mente que “es un partido importante y lo tomamos como tal”.

“Nos estamos preparando muy bien, con las ideas y conceptos bien claros”, indicó y afirmó que el objetivo propuesto para este desafío es “hacer un gran partido y traer los tres puntos para seguir arriba”.

Asimismo, dijo que “llegamos confiados”, sentimiento importante para “jugar en una cancha difícil ante un rival complicado”, pero teniendo presente que “con nuestras ideas y armas intentaremos imponernos y ganar”.

En tanto, analizó la propuesta futbolística del “Albo», señalando que “entendemos su forma de juego, por lo que serán unos primeros minutos intensos” y agregó que “al ser locales, van a querer salir a buscar el partido de entrada”.

“Nosotros estamos tranquilos de saber que el plan de partido lo tenemos claro y sabemos dónde lastimarlos”, destacó el guardameta.

Por otra parte, se refirió a la presencia de la hinchada jujeña en el duelo que se jugará en Salta, subrayando que “será un factor importante, porque le da un condimento especial al partido, así que iremos a tratar de darles una alegría”.

“Sabemos lo que representa este partido y cómo lo viven los hinchas, por cuanto les agradecemos por su apoyo. Nosotros daremos el 110% para que se lleven una alegría”, concluyó Álvarez.