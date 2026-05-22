La Feria del Vino de Jujuy agotó localidades y recibió distinción nacional

La Feria del Vino colmó el Cabildo. Bodegas de dos rutas recibieron distinciones de Winexplorers y COVIAR en una noche que consolidó el enoturismo provincial.

La 2° Feria de las Rutas del Vino de Jujuy agotó todas las localidades antes de su inicio el 21 de mayo en el Cabildo de Jujuy. Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, el evento reunió a diecisiete bodegas y miles de asistentes que disfrutaron degustaciones, música en vivo y un ambiente festivo pese a las bajas temperaturas.

Éxito de convocatoria en la Feria del Vino

El Cabildo de Jujuy se quedó pequeño, el evento superó todas las expectativas al agotar las entradas disponibles antes de la hora de apertura. Las largas filas sobre calle Belgrano anticiparon lo que sería una noche inolvidable para la vitivinicultura provincial.

“Apostamos a la vitivinicultura como un motor más para posicionar a nuestra provincia en el mapa del enoturismo, porque sabemos de la calidad de los vinos que producen los jujeños, en tierras tan emblemáticas y hermosas como la Quebrada y los Valles”, expresó el gobernador Carlos Sadir.

El mandatario también remarcó la importancia de generar espacios de promoción y comercialización para fortalecer el trabajo de productores y emprendedores locales.

Lo acompañaron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; la directora de Turismo, Sofía van Balen Blanken; la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein; la directora del Cabildo, Nadia Serrano; y la directora de Comunicación y Prensa, Cecilia Frías, entre otras autoridades.

Dos rutas con identidad propia

La Feria del Vino reunió a las bodegas de las dos rutas vitivinícolas de la provincia. Por un lado, la Ruta de los Valles Templados, con eje en Monterrico, ofrece vinos de perfil fresco y marcada acidez, producto de un clima templado. Esta ruta fue reconocida recientemente como “Región Vitivinícola emergente” por Winexplorers. Participaron bodegas como Finca Machuca, Bodega El Molle, Estancia La Magdalena y Antropo Wines, esta última reconocida como la primera bodega urbana de Jujuy, ubicada en la capital.

Por otro lado, la Ruta del Vino de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad, produce vinos de altura, cultivados a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentran bodegas como El Bayeh; Yanay; Kindgard; Fernando Dupont; Amanecer Andino; Don Milagro; Jesús Vilte; La Selestina; Viñas de Uquía; Huichaira Vineyards; Viñedos Yacoraite; Finca y Bodega Incahuasi; Casa Mocha y Viñas del Perchel. Esta región fue galardonada como la “Mejor Ruta del Vino de Argentina” por Winexplorers 2026.

Durante la ceremonia de apertura se entregaron cuatro distinciones. La bodega El Bayeh fue reconocida por el premio al “Mejor Vino del NOA” otorgado por Winexplorers por su vino El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024. La Bodega Yanay recibió el galardón a “Mejor Nuevo Emprendimiento”, también por Winexplorers. La bodega El Molle obtuvo la certificación de sostenibilidad vitivinícola otorgada por COVIAR. Y el reconocimiento más esperado fue para la Ruta del Vino de la Quebrada, distinguida como la “Mejor Ruta del Vino de Argentina” por Winexplorers.

En representación de la Ruta de los Valles Templados, Silvia Giacoppo, propietaria de Bodega El Molle, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial. Por su parte, Daniel Manzur, de Bodega El Bayeh, habló en nombre de la Ruta del Vino de la Quebrada y destacó que el premio recibido “es fruto del trabajo colectivo de bodegas, viñateros y guías”.

Música, degustaciones y un público entusiasta

A pesar del frío, los asistentes recorrieron los diecisiete stands distribuidos en las dos rutas. Una banda de jazz en vivo puso la banda sonora mientras el público degustaba etiquetas de altura, sellaba su mapa de rutas y compartía con los productores. La organización dispuso tótems de calefacción para garantizar el confort de todos.

El agotamiento de las entradas confirma el interés creciente por los vinos jujeños y posiciona a esta Feria del Vino como un clásico del calendario cultural y productivo de la provincia.