Unidad Regional 8: Capturan a un sujeto con pedido de comparendo vigente por violencia de género

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:45 horas, mientras los efectivos realizaban recorridos de prevención en el barrio San José.

En la tarde de ayer, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito «Zorros», dependiente del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional 8, logró la demora de un masculino que presentaba cuentas pendientes con la justicia.

Al llegar a la intersección de las calles León y Yavi, el personal policial de civil individualizó a un sujeto que merodeaba los domicilios de la zona.

Tras darle la voz de alto y acreditar la identidad policial con las credenciales correspondientes, se procedió a la identificación del individuo, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.

Al realizar la consulta de datos con el sistema del CIAC y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P), se informó que el demorado, de29 años, registraba una Solicitud de Paradero por Comparendo Vigente, vinculada a una causa en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Ante esta situación, se procedió a la colocación de los elementos de sujeción y, tras una requisa superficial, el sujeto fue trasladado por el móvil Jaguar 3 hacia la Comisaría Seccional 47, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para las actuaciones de rigor.