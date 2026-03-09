Reino Unido con GNL para 2 días y USA preparando asalto al uranio de Irán

Asesinar a Alí Jamenei no cambió el régimen. La guerra se agita. USA asalta el uranio de Irán y Reino Unido con inflación por delante por GNL caro.

Reino Unido solo tiene 2 días de gas natural licuado (GNL) almacenado, mientras que la guerra con Irán amenaza con interrumpir el suministro. National Gas insiste en que el almacenamiento está en los niveles apropiados para la época del año pero… en cualquier caso lo nuevo habrá que salir a buscarlo más caro: inflación.

En verdad, la economía global se agita ante la perspectiva de un desastre provocado por las consecuencias de la belicosidad de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Su hipótesis principal está fracasando: no cambió el régimen luego del asesinato de Alí Jamenei.

Y el barril de crudo a US$ 108 es una noticia maldita para la estabilidad planetaria.

Donald Trump no puede dar marcha atrás en un año electoral que viene mal parido, y dijo que su guerra con Irán sólo puede terminar con la aniquilación de su ejército y sus gobernantes. De inmediato Israel, su inspirador y cómplice, anunció nuevos ataques en Irán contra el almacenamiento de combustible.

Ahora Trump está considerando desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para confiscar el uranio iraní de grado cercano a la fabricación de bombas, mientras los funcionarios están cada vez más preocupados de que esas reservas puedan haber sido trasladadas.

Gas e inflación

Reino Unido solo tiene 2 días de gas fósil almacenado tras una disminución en las reservas de energía, ya que más petroleros que transportan gas natural licuado (GNL) se desvían de su ruta hacia Europa y Asia por la guerra.

Londres tenía almacenados 6.999 gigavatios hora (GWh) de gas fósil el sábado 07/03, según National Gas, propietaria y operadora del sistema nacional de transmisión de gas. Pero 12 meses atrás eran 9.105 GWh.

La capacidad máxima de almacenaje es de 12 días de GNL, pero los niveles actuales de almacenamiento equivalen a menos de 2 días de reservas, lo que genera preocupación cuando la crisis en Medio Oriente se intensifica.

Un portavoz de National Gas declaró: «Los niveles de almacenamiento de gas de Gran Bretaña se ajustan en líneas generales a lo que cabría esperar a estas alturas del año. Es importante recordar que la mayor parte de nuestro gas proviene de la plataforma continental del Reino Unido y Noruega, complementado con GNL, interconectores con Europa continental y almacenamiento».

Un portavoz del Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto declaró: «Es totalmente falso que el Reino Unido solo tenga acceso a 2 días de suministro de gas. Contamos con una matriz energética diversa y confiamos en la seguridad de nuestro suministro».

Las inyecciones de gas en los almacenes de Gran Bretaña han aumentado desde el 21/02 gracias a las temperaturas más suaves.

Europa continental tiene reservas de gas suficientes para varias semanas, pero el Reino Unido tiende a utilizar el almacenamiento en cavernas de sal de forma más flexible.

Pero al menos 2 petroleros se han desviado en medio del Atlántico desde Europa hacia Asia, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Esto se produce después de 3 desvíos similares la semana pasada.

Los precios del gas se han disparado desde que USA e Israel iniciaron intensos ataques aéreos contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de los envíos marítimos de gas a nivel mundial. Qatar detuvo la producción en la planta de GNL más grande del mundo la semana pasada tras un ataque con drones.

Los precios del GNL en Asia, país que importa gran parte del gas exportado por Qatar, se dispararon. El precio del gas en el Reino Unido subió la semana pasada desde 78,5 peniques por termina (1 millón de calorías o 100.000 BTU) a 137 peniques por termia.

La ilusión de Trump

Ante la opinión pública global Trump necesita que así como George W. Bush debía demostrar (y fracasó) que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva (falso), Irán desarrollaba un proyecto nuclear que Irán siempre negó.

La mayoría de los analistas, incluyendo los de inteligencia estadounidenses, coinciden en que Irán no ha decidido desarrollar armas y que el OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) no ha detectado un programa de armas estructurado. La probabilidad de que Irán decida construir un arma nuclear se mantiene por debajo del 50%, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.

Uno de los objetivos declarados de los ataques contra Irán ha sido eliminar la capacidad de la República Islámica para producir armas nucleares. Sin embargo, los ataques a instalaciones atómicas en 2025 complicaron el rastreo del uranio.

La incertidumbre sobre el uranio altamente enriquecido de Irán se ha intensificado debido a que han pasado casi 9 meses desde que los inspectores atómicos de Naciones Unidas verificaron su ubicación por última vez, según funcionarios.

«No han podido acceder a él y, en algún momento, quizá lo hagamos», dijo Trump durante una sesión informativa a bordo del Air Force One. «No lo hemos intentado, pero es algo que podemos hacer más adelante. No lo haríamos ahora».

En público, los funcionarios estadounidenses han mostrado su confianza en saber dónde se almacena el uranio. En privado, se dice que hay menos certeza.

La versión del Pentágono

En las semanas previas a los últimos ataques estadounidenses e israelíes, los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena (Austria), observaron actividad sostenida en el exterior de los túneles construidos en una ladera cerca de Isfahán, donde se documentó el material por última vez antes del inicio de los combates.

Esa actividad aumenta la probabilidad de que al menos una parte de los 441 kilogramos (972 libras) de uranio altamente enriquecido almacenados en el complejo hayan sido trasladados, dijo un diplomático en la capital austríaca.

La cantidad es suficiente para una docena de ojivas nucleares si se refina aún más, y USA afirma que es para 11 bombas. Irán también posee más de 8.000 kilogramos de uranio enriquecido a niveles más bajos, material que podría mejorarse si se restablece la capacidad de enriquecimiento.

Funcionarios estadounidenses e israelíes están buscando activamente el material altamente enriquecido y tienen planes de contingencia que incluyen el despliegue de fuerzas especiales si se confirma su ubicación, dijo uno de los funcionarios.

Según estimaciones regulatorias estadounidenses, el uranio altamente enriquecido podría almacenarse en 16 cilindros de 91 centímetros (36 pulgadas) de alto, comparables en tamaño a los tanques de buceo grandes. Cada cilindro pesaría unos 25 kilogramos, lo suficientemente ligero como para ser transportado en vehículo o incluso, potencialmente, a mano.

Un alto funcionario de la Administración Trump declaró el 03/03 que USA tenía 2 opciones para inutilizar el uranio enriquecido de Irán:

–el control físico del territorio, para enviar personal para diluirlo y distribuirlo de forma segura; o

–sacarlo de Irán y procesarlo en otro lugar.

El riesgo

Semafor informó que una incursión de operaciones especiales para confiscar el arsenal nuclear iraní era una opción, mientras que Axios informó que USA e Israel estaban considerando la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres para hacerlo.

Trump declaró el sábado 07/03 que no quería hablar de tropas terrestres, aunque no descartó la posibilidad. Aseguró que tendrían que ser «por una muy buena razón» y que, de ser utilizadas, Irán tendría que estar tan «diezmado que no pudiera combatir en tierra».

El ejército estadounidense ha preparado planes detallados para incursiones en Irán en el pasado. Una de estas operaciones, denominada Proyecto Honey Badger, desarrollada hace décadas tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense, preveía el transporte aéreo de aproximadamente 2.400 tropas de operaciones especiales en más de 100 aeronaves a Irán.

El plan implicaba transportar equipos de excavación, incluida una excavadora pesada, que serían fundamentales para las tropas si necesitaban retirar uranio enterrado. Pero primero, USA e Israel tendrían que encontrarlo.

(Urgente24)