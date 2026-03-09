COMECOR premió a las comparsas destacadas de los “Corsos sampedreños 2026”

El acto se realizó en la sala “Hugo del Carril” de la Casa Municipal de la Cultura.

Después de diez noches a pleno de los mejores corsos del norte, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a la entrega de premios a cada una de las comparsas en sus diferentes rubros.

La ceremonia estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Corsos (COMECOR), junto a los jurados y los artistas del carnaval, quienes vivieron una jornada especial de cierre en la que se reconoció a cada uno de los rubros, destacando la pluralidad cultural que tuvo la edición 2026.

Cada agrupación, en su categoría, tuvo una destacada actuación independientemente de la ubicación obtenida. Por ello, desde la organización felicitaron a todos los participantes por el despliegue realizado durante cada una de las noches en el circuito, llevándose los aplausos y la admiración de los más de 35 mil espectadores que dijeron presente.

Comparsas, bandas, artistas y bailarines demostraron por qué en San Pedro de Jujuy se viven los mejores corsos del norte. La calidad estuvo presente en cada una de las presentaciones: desde los trajes y vestimentas hasta las coreografías y puestas en escena, ofreciendo un verdadero espectáculo para el público.

Posiciones

Agrupación Tinkus

Federación Folk de Artesanos Tinkus Wayas Tinkus Killiari Ballet Virgen de Urkupiña

Comparsa Tinkus

Tinkus Virgen de Urkupiña Tinkus Huajchas

Indígena

Los Tobas Aymaras Cumbranos Los Toycas Quilmes Legendarios Montarases Imperio Inca

Pin Pin

Yesi Tatareta Alegría de Vivir Ñanderami

Disfraz Individual Humorístico

K. Personaje Alien de la Risa Ballerina Capuccina

Disfraz Individual Artístico

La Princesita Withed Bonnie Spiderman

Ritmo libre

Soul Dance Indios Amazonas Monstruos Sagrados

Pasista masculino

Carnavalia Yaoundé Eyara

Pasista femenino

Yaoundé Imperio Real Amaluna A Amaluna B Sambajuy

Mejor banda

Yaoundé Carnavalia Amaluna Sambajuy Imperio Real Eyara

Folclórica

Esclavos del Ritmo Caporal Revelación Caporal Juventud Tomatera

Autóctona

Alegres del Norte Unión Obrera

Comparsa folclórica

Revelación Caporal Esclavos del Ritmo Caporal Juventud Tomatera

Comparsa artística

Amaluna Yaoundé Carnavalia Sambajuy Imperio Real Eyara

Ritmo tropical

Revelación Tropical Mamapacha Rumbata Talento Tropical New Revolution Somos Bachata Jujuy Pasión Mix Elephant Step Up Studio Force Dance

Comparsa autóctona

Alegres del Norte Unión Obrera Juventud Zafrera Flor de Palmera Generación Norteña

Agrupación folclórica