COMECOR premió a las comparsas destacadas de los “Corsos sampedreños 2026”

El acto se realizó en la sala “Hugo del Carril” de la Casa Municipal de la Cultura.

Después de diez noches a pleno de los mejores corsos del norte, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a la entrega de premios a cada una de las comparsas en sus diferentes rubros.

La ceremonia estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Corsos (COMECOR), junto a los jurados y los artistas del carnaval, quienes vivieron una jornada especial de cierre en la que se reconoció a cada uno de los rubros, destacando la pluralidad cultural que tuvo la edición 2026.

Cada agrupación, en su categoría, tuvo una destacada actuación independientemente de la ubicación obtenida. Por ello, desde la organización felicitaron a todos los participantes por el despliegue realizado durante cada una de las noches en el circuito, llevándose los aplausos y la admiración de los más de 35 mil espectadores que dijeron presente.

Comparsas, bandas, artistas y bailarines demostraron por qué en San Pedro de Jujuy se viven los mejores corsos del norte. La calidad estuvo presente en cada una de las presentaciones: desde los trajes y vestimentas hasta las coreografías y puestas en escena, ofreciendo un verdadero espectáculo para el público.

Posiciones

Agrupación Tinkus

  1. Federación Folk de Artesanos
  2. Tinkus Wayas
  3. Tinkus Killiari
  4. Ballet Virgen de Urkupiña

Comparsa Tinkus

  1. Tinkus Virgen de Urkupiña
  2. Tinkus Huajchas

Indígena

  1. Los Tobas
  2. Aymaras
  3. Cumbranos
  4. Los Toycas
  5. Quilmes
  6. Legendarios Montarases
  7. Imperio Inca

Pin Pin

  1. Yesi Tatareta
  2. Alegría de Vivir
  3. Ñanderami

Disfraz Individual Humorístico

  1. K. Personaje
  2. Alien de la Risa
  3. Ballerina Capuccina

Disfraz Individual Artístico

  1. La Princesita
  2. Withed Bonnie
  3. Spiderman

Ritmo libre

  1. Soul Dance
  2. Indios Amazonas
  3. Monstruos Sagrados

Pasista masculino

  1. Carnavalia
  2. Yaoundé
  3. Eyara

Pasista femenino

  1. Yaoundé
  2. Imperio Real
  3. Amaluna A
  4. Amaluna B
  5. Sambajuy

Mejor banda

  1. Yaoundé
  2. Carnavalia
  3. Amaluna
  4. Sambajuy
  5. Imperio Real
  6. Eyara

Folclórica

  1. Esclavos del Ritmo Caporal
  2. Revelación Caporal
  3. Juventud Tomatera

Autóctona

  1. Alegres del Norte
  2. Unión Obrera

Comparsa folclórica

  1. Revelación Caporal
  2. Esclavos del Ritmo Caporal
  3. Juventud Tomatera

Comparsa artística

  1. Amaluna
  2. Yaoundé
  3. Carnavalia
  4. Sambajuy
  5. Imperio Real
  6. Eyara

Ritmo tropical

  1. Revelación Tropical
  2. Mamapacha
  3. Rumbata
  4. Talento Tropical
  5. New Revolution
  6. Somos Bachata
  7. Jujuy Pasión Mix
  8. Elephant
  9. Step Up
  10. Studio Force Dance

Comparsa autóctona

  1. Alegres del Norte
  2. Unión Obrera
  3. Juventud Zafrera
  4. Flor de Palmera
  5. Generación Norteña

Agrupación folclórica

  1. Urus Virgen de la Candelaria
  2. Caporales San Pedro
  3. Caporales Amatuta
  4. Ballet Folclórico Inti Wara
  5. Sangre Caporal
  6. Ballet Expresión Caporal
  7. Pasión Andina
  8. Fraternidad Reyes Caporales
  9. Ballet Proyección Jujuy
