COMECOR premió a las comparsas destacadas de los “Corsos sampedreños 2026”

El acto se realizó en la sala “Hugo del Carril” de la Casa Municipal de la Cultura.
Después de diez noches a pleno de los mejores corsos del norte, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a la entrega de premios a cada una de las comparsas en sus diferentes rubros.
La ceremonia estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Corsos (COMECOR), junto a los jurados y los artistas del carnaval, quienes vivieron una jornada especial de cierre en la que se reconoció a cada uno de los rubros, destacando la pluralidad cultural que tuvo la edición 2026.
Cada agrupación, en su categoría, tuvo una destacada actuación independientemente de la ubicación obtenida. Por ello, desde la organización felicitaron a todos los participantes por el despliegue realizado durante cada una de las noches en el circuito, llevándose los aplausos y la admiración de los más de 35 mil espectadores que dijeron presente.
Comparsas, bandas, artistas y bailarines demostraron por qué en San Pedro de Jujuy se viven los mejores corsos del norte. La calidad estuvo presente en cada una de las presentaciones: desde los trajes y vestimentas hasta las coreografías y puestas en escena, ofreciendo un verdadero espectáculo para el público.
Posiciones
Agrupación Tinkus
- Federación Folk de Artesanos
- Tinkus Wayas
- Tinkus Killiari
- Ballet Virgen de Urkupiña
Comparsa Tinkus
- Tinkus Virgen de Urkupiña
- Tinkus Huajchas
Indígena
- Los Tobas
- Aymaras
- Cumbranos
- Los Toycas
- Quilmes
- Legendarios Montarases
- Imperio Inca
Pin Pin
- Yesi Tatareta
- Alegría de Vivir
- Ñanderami
Disfraz Individual Humorístico
- K. Personaje
- Alien de la Risa
- Ballerina Capuccina
Disfraz Individual Artístico
- La Princesita
- Withed Bonnie
- Spiderman
Ritmo libre
- Soul Dance
- Indios Amazonas
- Monstruos Sagrados
Pasista masculino
- Carnavalia
- Yaoundé
- Eyara
Pasista femenino
- Yaoundé
- Imperio Real
- Amaluna A
- Amaluna B
- Sambajuy
Mejor banda
- Yaoundé
- Carnavalia
- Amaluna
- Sambajuy
- Imperio Real
- Eyara
Folclórica
- Esclavos del Ritmo Caporal
- Revelación Caporal
- Juventud Tomatera
Autóctona
- Alegres del Norte
- Unión Obrera
Comparsa folclórica
- Revelación Caporal
- Esclavos del Ritmo Caporal
- Juventud Tomatera
Comparsa artística
- Amaluna
- Yaoundé
- Carnavalia
- Sambajuy
- Imperio Real
- Eyara
Ritmo tropical
- Revelación Tropical
- Mamapacha
- Rumbata
- Talento Tropical
- New Revolution
- Somos Bachata
- Jujuy Pasión Mix
- Elephant
- Step Up
- Studio Force Dance
Comparsa autóctona
- Alegres del Norte
- Unión Obrera
- Juventud Zafrera
- Flor de Palmera
- Generación Norteña
Agrupación folclórica
- Urus Virgen de la Candelaria
- Caporales San Pedro
- Caporales Amatuta
- Ballet Folclórico Inti Wara
- Sangre Caporal
- Ballet Expresión Caporal
- Pasión Andina
- Fraternidad Reyes Caporales
- Ballet Proyección Jujuy