Una leyenda de Inglaterra estalló contra el Mundial: «Es un caos»

Ian Wright, ex delantero del Arsenal cargó duramente contra la organización del torneo en Estados Unidos tras los reiterados problemas con visas y accesos.

En declaraciones que se viralizaron rápidamente, Ian Wright expresó su indignación por la negativa de entrada al árbitro somalí designado por FIFA, sumado a otros incidentes similares que involucran a aficionados, jugadores, periodistas y ahora árbitros.

“Acabo de leer que al árbitro somalí se le ha denegado la entrada a Estados Unidos. Cada pocas horas es otra historia. Otra historia sobre aficionados rechazados, jugadores rechazados, periodistas rechazados. ¿Y ahora los árbitros? Me río, pero no tiene gracia. En realidad no tiene ninguna gracia”, afirmó Wright.

El exjugador inglés también apuntó contra los altos costos del evento: “Las entradas más caras de la historia. Alojamiento caro, el transporte por las nubes… Para el torneo más grande del mundo, ¿es así como se comportan los anfitriones?”.

Wright lamentó especialmente la situación para los aficionados locales: “Lo siento por los aficionados al fútbol estadounidenses que están desesperados por esto. Qué avergonzados deben estar. Qué vergonzoso debe ser esto para ellos”. Y concluyó con dureza: “Esta es una Copa del Mundo de caos. Quienquiera que gane esta Copa del Mundo va a tener que pasar por un caos muy, muy serio para lograrlo”.

Wright, habitual comentarista y figura respetada en el fútbol inglés, no dudó en comparar la situación actual con la escrutinio que recibió Qatar 2022, cuestionando la falta de atención similar hacia los problemas en Norteamérica.

(Cadena3)