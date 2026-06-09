Patricia Serrano: «Durante 26 años en el gremio permitieron que nuestros derechos sean vulnerados»

Propone una gestión enfocada en la verdadera recomposición salarial y la equidad estructural para el interior de la provincia.

La candidata a Secretaria General por la Lista Celeste y Blanca para las elecciones en el gremio de la sanidad, denuncia la falta de transparencia en el manejo de los fondos sindicales y el abandono a los trabajadores de la salud durante la pandemia.

Tras más de tres décadas prestando servicio en el sistema de salud pública, Patricia Viviana Serrano se presenta como candidata a Secretaria General de ATSA por la Lista Celeste y Blanca. Con una vasta trayectoria en el área administrativa, desempeñándose actualmente en el Hospital Snopek y con paso por diversas instituciones como el Centro de Especialidades Norte y el SAME, Serrano busca destronar a una conducción gremial que lleva 26 años en el poder.

«El trabajador de salud está desmoralizado», asegura Serrano al diagnosticar la situación actual de sus compañeros. Según la candidata, el quiebre definitivo con la actual dirigencia se evidenció de manera insoslayable durante la emergencia sanitaria. «No los vi actuar, no los vi por ningún lado», lamentó respecto al accionar gremial en esos dos años críticos de pandemia. Serrano denuncia que, a pesar de haber sido llamados héroes, hoy el personal padece sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, conviviendo con la falta de insumos, sobrecarga laboral y hostigamiento por parte de superiores.

La exigencia de transparencia financiera

Uno de los ejes centrales de la propuesta de Serrano es la transparencia administrativa del sindicato. La candidata cuestiona severamente el destino de los millonarios aportes de los afiliados. «Son un poco más de 50 millones mensuales (…) casi 600 millones al año, y solamente de la cuota gremial», detalló, exigiendo claridad sobre esos fondos y los correspondientes a las cuotas del Instituto Myriam Gloss.

Además, denunció irregularidades en los procesos de rendición de cuentas, señalando que los balances son aprobados por «un grupo cerrado de invitados especiales» y que a muchos socios se les restringe activamente el ingreso a las asambleas mediante controles en la puerta.

El interior provincial: «Los problemas en gran escala»

Tras su participación previa en listas gremiales y la conformación del grupo de trabajadores autoconvocados, Serrano hizo un especial énfasis en la profunda desigualdad que viven los agentes sanitarios y enfermeros del interior de la provincia. «Tenemos problemas acá, pero los del interior lo tienen en gran escala», sentenció.

Describió realidades críticas donde el personal debe caminar más de cuarenta minutos o «hacer dedo» para acceder al transporte, sufren condiciones edilicias deplorables sin baños adecuados, y carecen de herramientas básicas de trabajo, insumos médicos elementales y mantenimiento en el parque automotor.

Propuestas de la Lista Celeste y Blanca

Como alternativa a la actual conducción, la Lista Celeste y Blanca plantea un plan de acción integral orientado a devolver el gremio a los afiliados. Entre sus principales propuestas, destacan:

Gestionar una recomposición real para que el salario supere el costo de la canasta básica.

Tramitar la creación de un estatuto propio de la salud.

Fiscalizar la entrega regular de uniformes y provisión de equipos de seguridad.

Poner las sedes del interior a disposición real de los afiliados y sus familias.

Implementar una proveeduría a menor costo para ayudar a la economía del trabajador.

«Necesitamos trabajar, queremos dar la oportunidad a cada uno de aportar ideas para mejorar nuestra situación porque es de todos, no es de unos cuantos», concluyó Serrano, apelando al acompañamiento de los agentes de salud de toda la provincia.

Quiénes integran la Lista Celeste y Blanca

Patricia Serrano, candidata a Secretaria General, encabeza un equipo conformado íntegramente por personal de distintos hospitales y localidades del interior de la provincia.

La lista se completa con los siguientes referentes de la salud pública: Oscar Calisaya, secretario adjunto; Aldo Alancay, secretario de finanzas; Liliana Poclava, prosecretaria de finanzas; Angélica Hernáez, secretaria gremial; Daniel Polo, prosecretario gremial; Silvia Vera, secretaria de actas; Pablo Estrada, secretario de acción social; Luis Rivero, secretario de higiene y seguridad laboral; Andrea Montenegro, secretaria de cultura y educación; Susana Almaraz, secretaria de turismo y vivienda y Alicia Villegas, secretaria de la mujer.

Como corolario final, Patricia Serrano culmina señalando que con ellos en ATSA, las cosas van a ser de otra manera.